A semana começa sob as energias da Lua Nova em Caranguejo, que chega conjunta a Júpiter e em tensão com Saturno em Carneiro, indicando dias em que podemos sentir uma espécie de montanha-russa emocional que oscila entre o excesso de otimismo, o aumento da fé e o medo. Há coragem suficiente para agir, no entanto, o medo pode travar-nos ou, pelo menos, fazer-nos pensar em demasia, atrasando o curso das nossas ações.

Em Caranguejo, a lunação remete-nos para questões que envolvem o lar e a família, entrando em confronto com a nossa necessidade de autonomia e individualidade. As exigências familiares versus o nosso impulso de voar mais alto e libertar-nos das raízes.

Por outro lado, esta lunação pode estar relacionada com a vida prática — com negociações de compra ou venda de um imóvel, ou ainda com uma remodelação. Podemos sentir necessidade de mais aconchego e acolhimento, desejar um espaço que seja só nosso e que espelhe a nossa identidade. Um lugar que represente o desejo de receber, com amor e carinho, pessoas e familiares próximos.

Para além da lunação em Caranguejo, Marte já transita por Virgem, formando um excelente aspeto com Júpiter em Caranguejo, o que favorece a forma como agimos e remete-nos para um período em que a agressividade é canalizada pela mente. Nada será feito de forma impulsiva; tudo será estrategicamente planeado. Até a ansiedade se torna produtiva — o estado natural de que o ser humano precisa para conquistar o que deseja. Não ultrapassa os limites toleráveis e agimos com coerência em relação aos nossos sonhos e objetivos.

Marte em Virgem torna-nos mais organizados, metódicos e ligados à vida prática, permitindo-nos realizar com eficiência uma tarefa de cada vez. O trabalho e a saúde ganham protagonismo, e podemos dedicar-nos a novos projetos pessoais e profissionais. É um ótimo momento para iniciar um programa de alimentação equilibrada e exercício físico regular — tudo indica que conseguiremos alcançar as metas com rapidez.

A nota menos favorável da semana vem de Mercúrio, que entra em Leão e imediatamente recebe a pressão de Plutão em Aquário, tornando-nos mentalmente intensos e introspetivos, inclinados à reflexão profunda. Se conseguirmos ultrapassar as exigências do ego, podemos tirar bom proveito deste trânsito, estudando mais e aprofundando o nosso conhecimento. É uma excelente fase para ler, escrever e planear seja o que for. O sentido estratégico ganha precisão e eficácia, favorecendo novos projetos, bons acordos e negociações.

Contudo, este trânsito exige cuidado com as palavras, faladas e escritas, pois podem ganhar um tom excessivamente firme ou até agressivo, além de despertar impaciência e intolerância. Os signos de Gémeos e Virgem, ambos regidos por Mercúrio, serão os mais impactados.