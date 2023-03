Dedicado à obra de Vivaldi, cada concerto tem a duração de uma hora (em duas sessões, às 19h30 e 21h30) e conta com um programa que inclui composições como uma seleção de “As Quatros Estações”, “Sinfonia ‘Al Santo Sepolcro’" ou “La tempesta di mare”, interpretadas por um quarteto de cordas.

Construído durante a primeira metade do século XIX, o Palácio Nacional da Ajuda foi residência oficial da família real portuguesa desde o reinado de D. Luís I até 1910, ano da instauração da República. Foi cenário de cerimónias da corte, grandes bailes, e banquetes. Atualmente, está aberto ao público como museu e reúne notáveis coleções de ourivesaria, tapeçaria, mobiliário, pintura, escultura, porcelana, vidro, gravura e fotografia de proveniência diversa. É o único palácio real visitável, em Lisboa, tornando-se assim num local icónico para a realização de um concerto Candlelight.

Os bilhetes podem ser adquiridos através do site ou app da Fever (entidade organizadora do concerto), e o valor varia entre 15 euros e 40 euros, consoante a aproximação dos lugares ao palco do concerto Candlelight.

Os concertos instrumentais de música clássica Candlelight apresentam peças icónicas interpretadas em espaços únicos do património cultural de cada cidade, pois não são realizados em salas de espetáculos comuns. Este conceito original da Fever conseguiu levar a música clássica a um público totalmente novo, com 70% dos participantes com menos de 40 anos em mais de 40 cidades em todo o mundo.