Em Lisboa, concertos de tributo a Hans Zimmer e aos Queen vão decorrer à luz das velas

No dia 4 de março, a antiga central termoelétrica recebe um tributo ao compositor alemão Hans Zimmer, à luz das velas, com sessões às 19h30 e às 21h30, interpretado por um quarteto de cordas. De “Inception”, “Lion King” ou “Madagascar”, a “Pearl Harbor” ou “Piratas das Caraíbas”, são várias as bandas sonoras de filmes de sucesso que poderão ser ouvidas neste tributo ao autor, conhecido pelo seu trabalho de produtor musical de Hollywood.

Duas semanas depois, a 18 de março, também um quarteto de cordas volta à Central Tejo para um concerto de tributo aos Queen à luz das Velas. Candlelight: Tributo aos Queen tem, também, duas sessões marcadas, às 19h30 e às 21h30, e por lá passarão músicas como “I Want To Break Free”, “We Will Rock You”, “Somebody To Love”, “Radio Gaga” ou “Don't Stop Me Now”, entre outras.

créditos: Fever

Os bilhetes para os concertos Candlelight na Central Tejo têm o valor entre 15 e 35 euros por pessoa e podem ser adquiridos através do site ou app da Fever.

Com interpretações instrumentais de música clássica à luz das velas, os concertos Candlelight traduzem-se numa experiência multissensorial que apresenta peças icónicas a um preço acessível e programas diversificados, que vão desde os tributos a bandas e artistas icónicos a temas da atualidade. O Candlelight é um conceito original da Fever que já conseguiu levar a música clássica a um público totalmente novo, com 70% dos participantes com menos de 40 anos e em mais de 100 cidades em todo o mundo.

A Central Tejo foi uma central termoelétrica construída em 1908, que abasteceu toda a região de Lisboa de eletricidade durante o seu período produtivo, que durou em 1909 e 1972, embora a partir de 1951 tenha passado a ser utilizada apenas como central de reserva. Em 1975, foi desclassificada, tendo aberto ao público pela primeira vez em 1990. Depois de um período de obras de restauração dos seus edifícios e equipamentos, a Central Tejo abriu definitivamente em 2006, e desde aí que é palco de diversos eventos e exposições, incluindo agora os concertos Candlelight da Fever