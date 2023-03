O VIArtes, concurso de arte pública do ViaCatarina Shopping, conta com candidaturas abertas para a edição do presente ano. Até 30 de junho, artistas nacionais e internacionais podem candidatar-se com uma obra inovadora para ficar exposta na fachada do centro comercial da Rua de Santa Catarina, no Porto — conservada da antiga sede do jornal portuense “O Primeiro de Janeiro”.

“O VIArtes foi criado com o objetivo de proporcionar sinergias potenciadoras de inovação, envolvendo o centro comercial e a comunidade de artistas plásticos e/ou digitais, designers, arquitetos, escultores, entre outros. A proposta vencedora não só terá uma singular ‘tela’ para expor a sua obra, que será vista por milhares e milhares de locais e turistas, como deverá ser concretizada com o valor de 25 mil euros”, lemos na nota de imprensa que acompanha o lançamento do concurso.

Nesta sétima edição, os participantes são desafiados a apresentar propostas que reflitam uma relação com a Rua de Santa Catarina e/ou com a baixa da cidade do Porto. Além disso, será tida em consideração a originalidade no envolvimento e interatividade com a comunidade local desta rua icónica.

“Este prémio monetário inclui remuneração do artista e todos os recursos necessários à concetualização, produção e implementação do projeto. O vencedor será anunciado no dia 27 de julho. As candidaturas podem ser entregues até dia 30 de junho no site do ViaCatarina Shopping, onde é possível consultar o regulamento do concurso”, sublinha a já referida nota de imprensa.