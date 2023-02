Nestas escape rooms — uma dedicada a cada filme — que exploram o universo do feiticeiro mais popular do mundo, os participantes vão tornar-se verdadeiros alunos da Wizard School, uma instituição educativa para jovens bruxos e feiticeiros.

Na aventura relacionada com o primeiro filme, embarca-se pelo Expresso de Hogwarts através da Plataforma 9 ¾ e dá-se início à viagem mais alucinante, em que se tem 60 minutos para escapar sem que os dementors se apercebam. Já na segunda, os participantes têm de decidir que equipa querem representar durante a passagem por Hogwarts e serem verdadeiros ases no controlo da vassoura — tudo nesta sala abre com ajuda da equipa e a capacidade de desvendar mistérios.

O espaço está localizado no Piso 2, junto aos cinemas, com sessões de 60 minutos, que podem incluir duas a seis pessoas. No caso dos menores de 14 anos, é necessário o acompanhamento de um adulto. O preço é de 15 euros por participante, sendo gratuito para crianças até aos cinco anos.

É possível reservar um espaço nesta escape room para aniversários até 30 pessoas — existe possibilidade de pedir catering ou trazer —, assim como uma sala adaptada para eventos empresariais ou grupos, que serão sempre acompanhados por um Game Master.