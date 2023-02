O interior do Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras vai transformar-se numa monumental tela em “Monet Meets Beethoven”, um concerto imersivo inédito que une a interpretação ao vivo de algumas das mais belas melodias de Ludwig van Beethoven à projeção multimédia a 360º do universo impressionista do pintor francês Claude Monet.

Resultante do encontro entre dois génios, aquele que é o primeiro concerto imersivo desenvolvido pelo ateliê OCUBO em parceira com a Fever para a Immersivus Gallery Lisboa vai estrear no dia 2 de março, pelas 21h00. O espetáculo estará ainda em exibição nos dias 16 e 30 de março, pelas 21h00.

A partir do coração do Reservatório, por entre as águas, ecoarão temas como a Sinfonia nº 5, Op. 67, a Sinfonia nº 9, Op. 125 ou a Sonata para Piano nº 8 (Sonata Patética), com interpretação de Daniela Barraza e André Teixeira (Violinos), Lia Caride (Viola) e Lívia Mendes (Violoncelo).

Em simultâneo e em perfeita sincronia, pinturas emblemáticas como “Ramo de Girassóis” ou “O Passeio, Mulher com Sombrinha” ganham vida e invadem todo o espaço, numa viagem multissensorial arrebatadora e inesquecível, que convida a um mergulho, com todos os sentidos, no centro da Arte.

Os bilhetes podem ser reservados aqui.