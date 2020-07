Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

Com as temperaturas altas, apetece dar um mergulho para refrescar. Se preferir proteger-se do sol e ficar em casa, há sugestões igualmente interessantes. Para noites quentes, também há programação!

4 praias de ouro em Sintra Sintra | praias A Praia Grande, da Adraga, do Magoito e de São Julião receberam o galardão "qualidade de ouro", atribuído pela Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza, pelo quinto ano consecutivo. A beleza natural destas praias é ímpar, mas a classificação deve-se à qualidade das águas balneares. Mergulhe na Natureza Loulé | praia fluvial A Queda do Vigário despenha-se a pique a 24 metros de altura caindo num grande lago onde os veraneantes podem mergulhar, nadar e brincar livremente. Este sítio é ideal para um dia em família. Além do espaço para banhos, há um grande relvado e zona de merendas onde se pode descansar à sombra, jogar futebol ou outras brincadeiras. Diversão dentro de água Leiria | parque aquático Localiza-se numa zona privilegiada no centro do país, situado entre Lisboa e Porto, numa colina tem vista panorâmica da Serra até ao mar. Divirta-se no Panorâmico Aquaparque de Pombal. Ideal para os dias quentes de verão. Curtas "Aventuras na Cidade" Cinema | online Esta é a mais recente novidade que chega à plataforma de streaming da Zero em Comportamento. O programa "Aventuras na cidade", pensado para crianças dos 6 aos 10 anos, é composto por um conjunto de oito curtas de animação sobre a vida nas cidades. Conte ainda com a programação de julho dos Filminhos Infantis à Solta pelo País. Palácio Nacional da Ajuda acolhe Festival ao Largo Lisboa | espetáculos | até té 20 jul.: 21.30h, 23 a 25 jul.: 22h É no Palácio Nacional da Ajuda que a grande festa da música clássica e da dança – este ano também do teatro – acontece e, como sempre, de entrada gratuita. O Millennium Festival ao Largo está de volta e traz novidades!