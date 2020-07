A Fundação Calouste Gulbenkian foi criada em 1956 por testamento de Calouste Sarkis Gulbenkian, filantropo de origem Arménia que viveu em Lisboa entre 1942 e 1955, ano em que faleceu.

De nacionalidade Portuguesa e instituída em perpetuidade, a Fundação tem como propósito fundamental melhorar a qualidade de vida das pessoas através da arte, da beneficência, da ciência e da educação.

Preparada para receber tanto crianças como adultos, este espaço cultural oferece inúmeras razões para lá programar um dia em família.

Jardim único

Perfeito para apanhar sol ou para um piquenique em família, os belíssimos jardins da Fundação são um dos pontos altos da cidade que vale a pena visitar. Vai poder encontrar mais de 230 espécies de flora certificadas e mais de 43 espécies de aves diferentes, que vão fazer as delícias das crianças. O lago e os tons verdes do relvado tornam este jardim num local mágico.

O Museu

Neste museu, vai poder viajar por 5 mil anos de História e conhecer as obras reunidas por Calouste Gulbenkian numa das mais importantes coleções privadas de arte internacional, assim como a maior coleção de arte moderna e contemporânea portuguesa. Para não falar das exposições temporais que vão aparecendo de tempos a tempos!

Em alternativa, pode também aceder a uma visita virtual a partir de casa, sem sair do sofá.

A música

Fundado em 1964, o Coro Gulbenkian conta presentemente com uma formação sinfónica de cerca de cem cantores, podendo atuar também em grupos vocais mais reduzidos. Assim, apresenta-se tanto como grupo a cappella, interpretando a polifonia dos séculos XVI e XVII, como em colaboração com a Orquestra Gulbenkian ou com outros agrupamentos para a interpretação das grandes obras do repertório clássico, romântico ou contemporâneo.

Na música do século XX tem apresentado, frequentemente em estreia absoluta, inúmeras obras contemporâneas de compositores portugueses e estrangeiros. Na Gulbenkian são apresentados vários concertos e espetáculos que vale a pena não perder. Até 19 de julho, conte com o Jardim de Verão e com entrada gratuita no Museu.

A Biblioteca

A Biblioteca de Arte é vocacionada para as artes visuais, arquitetura e design, dispondo de um diversificado acervo documental relevante para o estudo e investigação nos domínios da produção artística e da história da arte nacionais e internacionais.

.

Atividades para todos

Na Gulbenkian, são realizadas atividades e dinâmicas pensadas exclusivamente para as crianças e famílias. Sempre divertidas e educativas, vão ajudar a proporcionar momentos inesquecíveis entre pais e filhos. Mesmo em casa, a Fundação está ao lado das famílias, com horas de conto especiais e desafios passo a passo.