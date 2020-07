Está por Lisboa? Espreite cinco sugestões de jardins para um piquenique em família

Parque Florestal de Monsanto

Bons locais para um dia de piquenique é algo que não falta em Monsanto. Além de grandes hectares de espaço verde, pode optar por usar o Parque das Merendas ao pé do parque infantil da Serafina ou do Alvito, para as crianças poderem brincar a seguir ao almoço.

Jardim da Cerca da Graça

Um jardim ainda desconhecido por muitos, ao pé da Graça, do Castelo e da Mouraria. Um excelente local para levar as crianças a desfrutar de uma maravilhosa refeição ao ar livre. Este jardim muito agradável tem relvado, miradouro e uma zona própria de merendas.

Tapada da Ajuda

Leve uma toalha e estenda-a no chão ou opte por ir até às zonas reservadas exclusivamente para piqueniques, merendas e churrascos. Esta pode ser uma boa oportunidade para conhecer também o Observatório Astronómico de Lisboa e aproveitar a vista desde o miradouro.

Jardim da Gulbenkian

No centro de Lisboa, este jardim habitado por patos e coberto de vegetação vai fazer as delícias dos mais novos. Leve o cesto de piquenique, uma toalha e aproveite os recantos verdes. A diversidade da flora e da avifauna vai divertir as crianças e fazê-las passar um bom bocado enquanto se deliciam com a sua refeição.

créditos: Rodrigo de Souza

Jardim do Campo Grande

Um oásis no meio de Lisboa e o maior do centro da cidade. Tem um grande lago, onde pode navegar em barcos a remo e uma zona especial de merendas onde podem fazer o vosso piquenique sem nenhum problema. O Jardim Mário Soares, também assim conhecido, é um espaço verde perfeito para as crianças correrem e gastarem as energias.