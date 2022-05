Iguarias no Dia da Criança? Descubra os melhores restaurantes com entretenimento para os mais novos

Brincadeiras no exterior | Vila Nova de Gaia

Se a hora da refeição é aborrecida para os miúdos, o restaurante Parque da Aguda, mesmo junto ao mar, dá-lhe uma ajuda. Antes e depois de se sentarem à mesa, as crianças podem correr para o amplo espaço exterior, onde encontram baloiços e escorregas. O menu infantil é também bastante diversificado, com pizza, esparguete à bolonhesa, filetes de pescada, panados e bifinhos do lombo à disposição.

Partilhas em família | Lisboa

Com um cardápio variado, o restaurante “A Partilhar com a Família” serve pequeno-almoço, almoço, jantar e bebidas, num ambiente adaptado a pais e filhos. Neste tesouro escondido em Lisboa, pode desfrutar de quatro espaços animados, incluindo área de refeição, área lounge, terraço ao ar livre e um playground para crianças dos 0 aos 10 anos de idade. Aproveite o serviço de babysitters, destinado a cuidar dos pequenos durante a refeição.

Um verdadeiro parque de diversões | Lisboa

No restaurante Monte Mar Lisboa, os fins-de-semana são dedicados aos miúdos, na companhia da FUNtoche. No espaço gratuito para os mais novos, há insufláveis, uma piscina de bolas e atividades para entreter todas as crianças. A carta conta ainda com um saboroso menu infantil, composto por filetes de pescada fresca, escalopes panados, sopas, sobremesas e bebidas.

Frango assado para todos | Tavira

No Algarve, o restaurante Xicken PiriPiri é um local não só endereçado aos amantes de frango assado, mas também às famílias. A pensar nas crianças, combinam-se jogos e brincadeiras para divertir os mais novos, num espaço só para eles. Ao longo da refeição, os hambúrgueres, douradinhos e sopas saudáveis do menu infantil são de comer e chorar por mais.

Viagem a Itália | Todo o país

Já se sabe que pizzas e massas são alguns dos pratos favoritos das crianças. As Pizzarias Luzzo combinam estas iguarias com um ambiente acolhedor para famílias. Em qualquer restaurante, existe um espaço de brincadeiras, equipado com todos os utensílios necessários, desde livros de colorir a cozinhas em miniatura. Até dá vontade de voltar a ser criança.