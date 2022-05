Nos relvados do palácio

Porto | 5 jun.: 15.30h | 15€ | M/8

Os Jardins do Palácio de Cristal recebem um peddy papper muito especial por relvados e árvores. Basta fazer download da aplicação LIVE – Roteiros Digitais e seguir o percurso, com a ajuda por uma coordenadora. No fim, há prémios e miminhos para todos.

Salvar os oceanos

Porto | 1 jun.: 10h-18h | a partir de 9,95€ | M/3

O fundo do mar chama pelos mais novos. No aquário Sea Life, o Dia da Criança é focado na sensibilização para a conservação de espécies ameaçadas, como os Tubarões de Pontas Negras e os Pinguins de Humboldt. As mascotes Alex e Sharky são os guias desta aventura.

Um musical bem doce

Guarda | 2 jun.: 10h, 14.30h | grátis | M/4

O Teatro Municipal da Guarda recebe o espetáculo “A Casinha de Chocolate”. Inspirado no conto “Hänsel und Gretel” dos Irmãos Grimm, o musical narra a história de duas crianças que se perdem na floresta. Quando dão por si, encontram-se aprisionados por uma bruxa numa casa cheia de doces.

De crianças para crianças

Coimbra | 1 jun.: 18.30h | grátis | M/6

Música feita de crianças para crianças. Eis a premissa do “Concerto da Criança”, a decorrer no Convento de São Francisco. A Orquestra Geração e o coro infantil da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra protagonizam um espetáculo repleto de melodias.

Que bonitos papagaios

Abrantes | 5 jun.: 10h-18h | grátis | M/0

O Castelo de Abrantes transforma-se no palco de atividades que prometem fazer miúdos e graúdos voar. No Festival de Papagaios, os mais novos podem desfrutar de espetáculos interativos, exposições e muitos workshops criativos. Convide a família a dar asas à imaginação.

Capuchos e capuchinhos

Caldas da Rainha | 1 jun.: 11h, 14.30h | 5€ | M/0

Mamã, avó, floresta e bolo são as palavras-chave da peça “Capuchinho”. No Centro Cultural das Caldas da Rainha, conta-se as peripécias de uma bailaria, que dança ao luar com um lobo mentiroso. Aprende-se que, afinal, os vilões não são assim tão maus. Às vezes, têm apenas fome.

Bem-vindos à floresta mágica

Bombarral | 3 a 5 jun. | 3€ | M/0

A 11.ª edição da Floresta Mágica - Feira Infantil volta a animar as ruas do Bombarral. O evento que marca as comemorações do Dia Mundial da Criança na região oferece ateliers, espetáculos musicais, encontros com autores e muito mais. Personagens mágicas também saem dos seus reinos de fantasia para cumprimentar os petizes.

Dinossauros para toda a família

Lourinhã | 4 e 5 jun. | a partir de 8,5€ | M/0

O Dino Parque preparou um fim de semana muito especial, com direito a atividades e concerto do Lisbon Film Orchestra. Os fãs de dinossauros podem aproveitar visitas guiadas e conversas com paleontólogos. No sábado, as melodias de filmes como Harry Potter, Star Wars e Jurassic Park invadem o parque.

Brincar é uma festa

Lisboa | 28 mai. a 5 jun. | 2,5€ | M/0

O Castelo de São Jorge recebe o Festival do Brincar, em parceria com a Estrelas & Ouriços. Para assinalar o Dia do Brincar e o Dia da Criança, o monumento enche-se de pequenos guerreiros, ao longo de oito dias. Jogos de cavalaria, peddy pappers, oficinas de olaria e muitas surpresas integram um programa especial.

Ao sabor do rio

Lisboa | 29 mai. a 4 jun. | a partir de 6€ | M/3

Já pensou em viver o Dia da Criança num barco? A partir de 29 de maio, a Yellow Boat vai zarpar do Terreiro do Paço, rumo a um universo de fantasia. Enquanto os mais novos se deixam entreter por pinturas faciais, espetáculos de fantoches e gincanas, os pais apreciam a incrível vista de Lisboa, a partir do rio.

Viagem ao Fundo do Mar

Lisboa | 1 jun.: 11h | grátis | M/0

O Museu das Comunicações dedica o Dia da Criança a todos os bebés. Mais do que uma hora do conto, “Viagem ao Fundo do Mar” é uma experiência sensorial. Certo dia, Glorinha vai à praia, toma um banho refrescante e deita-se ao sol. É então que mergulha num sono profundo, dando início à aventura.

Toca a voar

Lisboa e Porto | 1 de jun.: 11h-20h | 26€ | M/4

No Dia da Criança, não existem impossíveis, até para levantar voo. A DreamFly Indoor Skydiving oferece descontos muito especiais para o túnel de vento no dia 1 de junho. Dos 4 aos 12 anos, os atletas de palmo e meio usufruem de um desconto de 40%, nesta experiência.

Yoga em família

Lisboa | 4 jun.: 10.30h | 3€ | M/4

No âmbito do Dia da Criança, as famílias são convidadas a respirar fundo numa sessão de “Yoga em Família”, dinamizada pelo Complexo Desportivo da Ajuda. Pais e filhos podem conhecer as maravilhas da meditação, cultivando o gosto pela prática desportiva.

Conhecer a natureza em Sintra

Sintra | 5 jun.: 10.30h, 15h | grátis | M/4

A Parques de Sintra prepara-se para estrear atividades gratuitas no Dia Mundial da Criança. Iniciativas como “Ser Criança com Poesia” e “Gincana na Quintinha” privilegiam o contacto com a natureza, no Parque e na Quintinha de Monserrate. Assim se vivem experiências inesquecíveis, desde aprender sobre os direitos das crianças a cozer pão em forno de lenha.

Família ativa, criança saudável

Palmela | 1 jun. | grátis | M/3

O concelho de Palmela veste-se a rigor para comemorar o dia dos mais novos. Com o slogan “Família Ativa, Criança Saudável”, a Câmara Municipal dinamiza jogos tradicionais, workshops, visitas encenadas ao Castelo de Palmela e até um circo. Marque já na agenda.

Festival da pequenada

Setúbal | 3 a 5 jun. | a partir de 25€ | M/0

No início de junho, todos os caminhos vão dar ao Estádio do Bonfim para a primeira edição do Fest4kids. Além de trampolins, workshops, insufláveis e uma discoteca à medida dos mais novos, torneios de gaming e as mais famosas estrelas do Tik Tok animam a festa.

Jardim das crianças

Beja | 1 jun.: 9.30h | grátis | M/3

Em Beja, o Jardim Público é o epicentro das brincadeiras. No dia 1 de junho, atividades para todos os gostos enchem o espaço para animar a criançada. Os pequenos lá de casa preferem oficinas, jogos tradicionais, robótica ou insufláveis? Com tantas boas sugestões, o difícil é escolher.

Diversão na Vila Morena

Grândola | 1 jun.: 16h | grátis | M/0

A Festa da Criança está prestes a chegar ao Jardim 1º de maio, em Grândola. Insufláveis, música com DJ, exposições e animadores são os fios condutores de um dia único. Todas as iniciativas foram desenvolvidas em parceria com entidades regionais, incluindo a Câmara Municipal de Grândola.

Ajudar quem mais precisa

Todo o país | 1 a 30 de jun. | 8€ | M/3

O Dia da Criança também pode ser solidário. A partir de 1 de junho, a Make-A-Wish promove a 2.ª edição da iniciativa “Move for Wish Kids”. Os amantes do desporto têm apenas de adquirir o bilhete, equivalente a um donativo, vestir a t-shirt “Move” e partilhar nas redes sociais uma fotografia com a hastag #MoveForWishKids.

Cinema com o Marmaduke

Todo o país | 1 jun. | sob consulta | M/6

Os cinemas de todo o país preparam uma antestreia muito especial do filme Marmaduke. Este adorável “Grand Danois” faz tantas tropelias que acaba por ficar famoso na internet. É assim que chama a atenção de um treinador, determinado a torná-lo vencedor do Campeonato Mundial de Cães.