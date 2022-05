A 3, 4 e 5 de junho, o Estádio do Bonfim, em Setúbal, recebe um festival feito à medida dos mais novos. Crianças de todas as idades estão convidadas para a primeira edição do Fest4Kids, com três dias cheios de animação e atividades.

Num espaço com cerca de 15 mil metros quadrados, as famílias são incentivadas, acima de tudo, a partilhar momentos. Há espetáculos, desportos radicais, gaming, discotecas, oficinas e insufláveis para experimentar, incluindo iniciativas dirigidas a bebés.

Explorar os palcos

As grandes atrações estão sediadas no palco principal. No dia 3 de junho, Carolina Deslandes, a artista que tem milhões de visualizações no Youtube e que é hoje uma das maiores referências da música nacional, sobe ao palco ao início da noite. O segundo dia de festival chama a banda lisboeta D.A.M.A ao palco, para um concerto comemorativo de 10 anos de carreira. A encerrar o programa das festas, a Team BRK Criadores de TIK TOK Show trazem a dança e a música, mesmo antes da atuação da cantora e compositora de 23 anos, Bárbara Tinoco.

Os espetáculos didáticos também marcam presença. “Da Seiva à Árvore” permite aos mais novos conhecerem a música tradicional e a identidade cultural do nosso país. Durante o espetáculo, o púbico pode interagir com os artistas, descobrindo todos os pormenores sobre as canções e instrumentos apresentados.

Caso os seus filhos gostem de aprender sobre a História de Portugal, não podem perder o espetáculo "As Canções da Maria". Neste musical, aprendem-se factos históricos, recorrendo a cantigas e lengalengas. Ainda há tempo para dar uma espreitadela a "Gato Pintor", um projeto musical da autoria de João Monge, sobre realidades presentes na vida de qualquer criança.

No Palco 2, as crianças dos 0 aos 6 anos contam com conteúdos culturais, ajustados às suas preferências. Trampolins, insufláveis e a zona radical são as palavras mágicas, capazes de chamar os mais novos. A pista de dança Disco4Kids promete ser uma das maiores atrações do evento, dominada por êxitos musicais infantojuvenis. De modo a garantir a segurança das famílias, este pavilhão terá uma lotação limitada e controlada.

Atividades à vista

Além dos palcos, o recinto é composto por quatro áreas. Na tenda de workshops, profissionais acompanham as crianças na realização de atividades, desde pinturas faciais a dinâmicas de grupo. Os participantes são também sensibilizados para temas relevantes como os perigos da utilização da internet.

A Gaming Experience do Fest4Kids permite experimentar o quotidiano de um verdadeiro gamer, através de jogos e consolas digitais. Já na área de desporto, a competitividade sai do ecrã para a vida real, com uma mini-pista de atletismo e um concurso que determina o melhor goleador. Se tanta brincadeira abrir o apetite, a zona de restauração alberga food trucks para todos os gostos.

Leve os miúdos lá de casa a dar um passinho de dança no Fest4Kids. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais e no site oficial do evento, com pacotes para famílias à disposição.