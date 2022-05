Esta semana, escolha a sétima arte. Saiba quais os melhores filmes para ver em família nas salas de cinema

Marmaduke | M/6

"Marmaduke" é a grande aposta dos cinemas nacionais para o Dia da Criança. Com antestreia marcada para 1 de junho, o filme narra a história de um adorável Grand Danois, especialista em fazer tropelias. Quando fica famoso na internet, chama a atenção de um treinador, determinado a torná-lo vencedor do Campeonato Mundial de Cães.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura | M/12

Doutor Estranho atravessa as realidades alternativas e perigosas do Multiverso para enfrentar um novo adversário. Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos, Stephen Strange e o seu parceiro Wong continuam a pesquisa sobre a mítica Joia do Tempo. Descubra o fim desta aventura em “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”.

Os Mauzões | M/6

Cinco amigos infames são os protagonistas de “Os Mauzões”. Após anos de infindáveis assaltos, o gangue é finalmente apanhado. É então que o Sr. Lobo faz um acordo para os salvar a todos da prisão: os mauzões devem tornar-se bonzinhos. Uma divertida comédia que conta com as vozes de Nuno Markl, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves.

Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore | M/12

O mundo dos feiticeiros corre perigo. Em “Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, o professor Albus Dumbledore sabe que o poderoso feiticeiro negro Gellert Grindewald está a planear ataques terríveis. Como tal, procura a ajuda do magizoologista Newt Scamander. Será que conseguirão travar a crescente legião de seguidores de Grindewald?

Ainbo – Espírito da Amazónia | M/6

Nascida na aldeia de Candámo, na selva mais profunda da Amazónia, Ainbo descobre que a sua terra natal corre perigo. Para salvar a população, deve embarcar numa viagem, juntamente com os seus melhores amigos. Em “Ainbo – Espírito da Amazónia”, só a magia pode ajudar o grupo, na luta contra a destruição ilegal da floresta.