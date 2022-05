Essenciais de bebé

D’Barriga | Online | Disponibilidade imediata

A D’Barriga dinamiza uma aula online com todos os essenciais para receber um novo membro lá em casa. Escolher itens que auxiliem a vida em família é fundamental para uma parentalidade mais tranquila e sem dores de cabeça. Combinar aquilo que o bebé poderá gostar com aquilo que é melhor para os pais não tem de ser um bicho de sete cabeças.

Preparar a paternidade



Hospital Lusíadas de Lisboa | Online | 2 a 23 jun.: 19.15h-21.30h

O Hospital Lusíadas disponibiliza o “Curso de Preparação para o Parto e Parentalidade”, organizado por enfermeiras especialistas em saúde materna e obstetrícia. O foco encontra-se em desmistificar receios e esclarecer qualquer dúvida, próprios da gravidez e do parto. Esta é uma ação dirigida a casais que planeiam ter o seu filho em qualquer maternidade.

Tudo sobre fraldas reutilizáveis

Uterus | Presencial, Porto | 5 jun.: 10h-12h

Gostava de começar a utilizar fraldas reutilizáveis e não sabe por onde começar? A Uterus dá uma ajuda. Com o workshop “Fraldas Reutilizáveis”, os pais podem aprender mais sobre esta alternativa, conversando sobre vantagens, desvantagens e estudos científicos. Todos os cuidados são explicados a fundo para que possa tomar as melhores decisões para o seu estilo de vida.

Importância da autoestima

Academia 108 | Online | 11 jun.: 10h-13h

O desenvolvimento da autoestima é um dos processos mais marcantes na vida de qualquer criança. Com o intuito de guiar os pais por este momento, a Academia 108 dinamiza o workshop “A Autoestima da Criança - Como desenvolvê-la”. Saiba tudo sobre as atitudes que constroem a autoestima, qual a sua verdadeira importância e como ajudar os mais novos a alcançá-la.

Enfrentar a adolescência

Mónica Barbosa | Presencial, Lisboa | 24 jun.: 19h-22h, 25, 26 jun.: 9.30h-17.30h

Sónia Capela, Mónica Barbosa e Patrícia Teles sentiram a necessidade de partilhar questões relacionadas com a adolescência. Assim nasceu o seminário “Viagem ao Planeta Adolescência - Compreender e Empoderar Famílias”, a decorrer no Espaço Alfazema do Mar, em Cascais. O objetivo está em fomentar a proximidade emocional entre filhos e pais, para que estes possam crescer de forma saudável.

Férias seguras

APSI | Presencial, Lisboa | 25 jun.: 10.30h-12.30h

A APSI organiza consultas presenciais dedicadas aos cuidados com as casas de férias, de modo que as famílias possam usufruir de um descanso verdadeiramente tranquilo. Na Quinta da Alagoa, as conversas focam-se na passagem das medidas de segurança adotadas em casa para alojamentos temporários. Ao tomar as precauções adequadas, não existem motivos para stress.

Tempo para mães e filhos

Mamãs e Bebés | Presencial, Lisboa | 25, 26 jun.: 10h-19h

A Mamãs e Bebés convida as grávidas de todo o país para mais uma sessão de “Momentos Mamãs e Bebés”. Um dia cheio de sessões fotográficas e momentos de esclarecimento sobre vários tópicos, incluindo a importância de criopreservar as células estaminais do cordão umbilical do bebé. O programa das festas termina com o sorteio de um cabaz de produtos para mães e filhos.

Fotografia mobile para toda a família

Academia Olhares | Presencial, Lisboa e Porto | 25 jun., 2 jul.: 10h-13h

Fotografar é uma atividade muito divertida para fazer em família. A Estrelas & Ouriços junta-se, assim, à Academia Olhares na organização do workshop “Fotografia Mobile em Família”. Para ser fotógrafo, não é preciso ter equipamento profissional. É possível tirar grandes fotografias com um telemóvel ou até mesmo com um tablet. Eis a premissa que junta pais e filhos em redor do mundo das imagens.

Primeiros socorros infantis

Bebés e Barriguitas | Presencial, Coimbra | 26 jun.: 10h-12h

A Bebés e Barriguitas coordena a formação “Primeiros Socorros no Bebé”. Quando as crianças ainda estão muito dependentes dos pais, é importante estar preparado para evitar perigos. Doenças, quedas, feridas e engasgamentos são ocorrências normais. Neste espaço, os pais são convidados a expor as suas preocupações, respondidas de forma clara.

Há muito conhecimento nos livros

Para os pais leitores, há sempre a possibilidade de aprender muito entre as páginas de um bom livro. Apresentamos algumas sugestões que irão ajudar com as dúvidas do dia a dia. Afinal, ler não ocupa lugar!