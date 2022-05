Fim de semana em Lisboa e Porto: os melhores programas estão nas ruas das grandes cidades

Entre as páginas de um livro

Porto | espetáculo e atelier | 28 mai.: 16h-18h | dos 4 aos 8 anos

A obra "Não Abras Este Livro" de Andy Lee chega ao Coliseu do Porto. No Balleteatrinho, as crianças são convidadas a experimentar o movimento e a interpretação de uma obra literária infantil. O objetivo está em sensibilizar os mais pequenos para o mundo das artes. No final, os familiares podem assistir a uma pequena peça, protagonizada pelos participantes.

Um musical cheio de encanto

Porto | musical | 28, 29 mai.: 15h | M/3

O famoso conto "A Cigarra e a Formiga" dá música ao Teatro Sá da Bandeira. Violeta é uma menina com uma imaginação muito fértil. É ela que convida os espetadores, com a sua voz, a viajar para um lugar distante. Neste reino encantado, criado pela ProtagonizaMagia, a cigarra vive alegre, sem se preocupar com o inverno.

Brincadeiras sem fim

Lisboa | festival | 28 mai. a 5 jun.: 14h-18h | M/0

De 28 de maio a 5 de junho, o Castelo de São Jorge recebe o Festival do Brincar, em parceria com a Estrelas & Ouriços. Desde jogos de cavalaria à construção de máscaras de guerreiro, as crianças podem experimentar várias atividades, na companhia dos pais. Uma sugestão muito animada, que certamente ficará na memória dos mais novos.

Brasil em Portugal

Lisboa | evento | 28, 29 mai.: 12h-20h | M/0

O Burburinho chega finalmente à Casa da América Latina, em Lisboa, depois de 10 anos de sucesso no Rio de Janeiro. A Estrelas & Ouriços apoia esta iniciativa, determinada a reunir mais de 100 expositores para unir as famílias. Música, street food, moda e decoração vão fazer as delícias de todos.

Oscar Wilde sobe ao palco

Sintra | espetáculo | 28 mai.: 16h, 29 mai.: 11h | M/3

O Teatro Tapa Furos encena “O Gigante Egoísta e o Príncipe Feliz”, na Biblioteca Municipal de Sintra. Partindo da obra de Oscar Wilde com o mesmo nome, partilha-se um mundo de encantar, onde os anjos sussurram entre arvoredos. Ao som de cantigas celestiais, aprende-se que habita uma criança dentro de cada pessoa.