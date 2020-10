No decurso do ano, a casa tornou-se um refúgio para a maior parte dos portugueses onde, devido ao confinamento, nos vimos obrigados a passar mais tempo.

Por esta razão, o Observador Cetelem propôs-se a analisar as vivências dentro da habitação, desde a tipologia do espaço até aos planos para o futuro.

Para a grande parte dos inquiridos, a casa é o espaço que associamos sobretudo à família (55%). Mas é também um local de descanso (28%) e conforto (26%). Com percentagens menos significativas os inquiridos referiram ainda segurança (9%); lar (8%); amor, limpeza, bem-estar e sossego (com 7% cada um).

E se é verdade que as casas se transformaram e passaram a ser muito mais do que o espaço onde chegamos ao fim do dia de trabalho, passando a ser parte dominante desse dia, atualmente 7 em cada 10 portugueses (71%) procuram sair de casa todos os dias e apenas 24% diz que sai apenas dois a quatro dias por semana.

Os inquiridos com idades entre os 18-24 (73%); 25-34 (81%); 35-44 (78%) e 45-54 (81%) e os residentes na zona da Grande Lisboa (82%) são os que mostram mais vontade de sair todos os dias. Já as saídas duas a quatro vezes são mais frequentes nos inquiridos entre os 65 e os 74 anos (48%) e entre residentes no Grande Porto (32%) e na região Centro (33%).

A vivência dentro de casa

Dentro da habitação a sala é a divisão onde grande parte dos portugueses passam mais tempo (94%), seguido do quarto próprio (83%) e da cozinha (81%).

Mas quando questionados sobre as três divisões da casa onde passam mais tempo, a cozinha surge como primeira resposta do género feminino (41%), por oposição género masculino (11%), que referem, como primeira escolha, a sala (50%). Já os jovens dos 18 aos 24 anos referem o seu quarto em primeiro lugar (59%).

Para enfrentar o período de confinamento, 34% dos inquiridos afirmam que não foi preciso criar um espaço de trabalho e/ou estudo próprios e 31% diz mesmo que já tinha este espaço. 29% tiveram de criar um espaço próprio, sendo que destes 17% optou por trabalhar e/ou estudar na sala; 6% no quarto; 2% no quarto dos filhos e 2% na cozinha.