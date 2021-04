EmbaiXada, no Príncipe Real, reabre portas com novidades e surpresas

A EmbaiXada “terá várias surpresas para quem visitar as lojas e esplanadas. De quinta-feira a sábado haverá merchandising de celebração para oferecer, com t-shirts, doces e sacos de pano à espera de quem nos visita”, informa a gestão daquele espaço lisboeta.

Simultaneamente, o Gin Lovers criou um menu especial de 15,00 euros que inclui uma entrada de Peixinhos da Horta, Hambúrguer de rosbife no prato ou Bacalhau à Brás como prato principal, uma bebida e um café. Ainda a 30 de abril, Dia Internacional do Jazz, os clientes poderão beber o seu gin favorito acompanhado de uma sessão de um trio de jazz. O concerto, promovido pela Out of the Blue, terá início às 18h00.

créditos: EmbaiXada

Entretanto, uma nova marca francesa terá uma pop up store na EmbaiXada a partir do dia 28 de abril, a Collection Ephemere, que tem todos os essenciais da moda, joalharia e artigos para a casa. Ao longo da semana os visitantes terão oportunidade de participar em diversas iniciativas que a marca preparou, como workshops de culinária (29 de abril), um workshop de automassagem (30 de abril) e outras apresentações que até 11 de maio irão acontecer nesta nova loja pop up na EmbaiXada.

Entre outros espaços, a EmbaiXada, galeria conceptual localizada no Palácio Ribeiro da Cunha, palácio neoárabe do século XIX, conta com a Castelbel, Meamstyle, Latitid, Indústria, HLC, DOT, FV Concept Store, a Ecolã, Boa Safra, Chumeco, Benedita Formosinho e a Isto. Os visitantes podem, ainda, conhecer as coleções de artistas portugueses na Welcome to Art.

A EmbaiXada tem o seguinte horário: segunda a sexta-feira das 12h00 até às 20h00, sendo que os restaurantes encerram às 22h00 e aos fins de semana e feriados das 12h00 às 13h00.