Serão sete sábados em que todos os que prezam ou ainda não conhecem a Quinta dos Ingleses (ou Quinta Nova de Santo António), poderão participar nas diversas atividades agendadas com o objetivo de sensibilizar a população para o potencial daqueles 52 hectares de área verde, “ameaçados por (mais) uma mega urbanização, que desejamos contestar até às últimas consequências”, adianta a SOS Quinta dos Ingleses, coletivo apartidário, de cariz cívico, nascido em 2018.

Entre as várias atividades previstas para os Sábados na Quinta estão visitas históricas (com orientador), sessões de pintura de cartazes e faixas em defesa da Quinta, bem como outras iniciativas culturais e desportivas, a divulgar nas redes sociais desta causa, sempre subordinadas às efemérides da semana.

O calendário dos Sábados na Quinta inclui (sempre entre as 15h00 e as 19h00) a 1 de maio a temática "Defender o futuro dos nossos filhos", tarde dedicada “a apresentar o grupo SOS Quinta dos Ingleses, a dar as boas-vindas a novos voluntários que queiram juntar-se a esta causa, a informar quem queira saber mais sobre o previsto fim da zona natural da Quinta e a conseguir mais assinaturas para a consulta pública do loteamento da Quinta dos Ingleses”, informa a SOS Quinta dos Ingleses.

Entretanto, a 8 de maio, o sábado será dedicado ao Dia Mundial do Trânsito e Dia da Europa. A 15 de maio, a iniciativa recordará o Dia da Espiga e o Dia Internacional da Família. A 22 de maio, a iniciativa é dedicada ao Dia da Biodiversidade na semana do Dia Europeu do Mar e do Dia Mundial das Abelhas.

Mais tarde, a 29 de maio, os Sábados na Quinta acolhem o Dia Europeu dos Parques Naturais para, depois, a 5 de junho, celebram o Dia Mundial do Ambiente. Finalmente, a 12 de junho, será a vez do Dia dos Oceanos e do Dia de Portugal chegarem à Quinta.

“Esta iniciativa visa a angariação de voluntários para o SOS Quinta dos Ingleses, preparar a realização de um novo ‘cordão humano pela Quinta dos Ingleses’ e apelar à participação da população naquela que será a derradeira consulta pública do Plano de Pormenor do Espaço de Reestruturação Urbanística de Carcavelos Sul (PPERUCS): a sua fase de loteamento, cujo prazo termina a 4 de maio”, informa a SOS Quinta dos Ingleses.