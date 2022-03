A lista inclui jornalistas, VIP’s, celebridades e influenciadores digitais de Espanha, França, Itália, Reino Unido e do Brasil onde a EmbaiXada e o Grupo Hoteleiro Francês dão as boas-vindas a Lisboa.

Na manhã de sábado, dia 2 de abril, a Associação Príncipe + Real, que junta comerciantes, organizações e moradores empenhados em construir um melhor bairro, vai receber o grupo internacional à saída do Mama Shelter e conduzi-lo pelo bairro histórico do Príncipe Real com os seus vários palacetes do século XIX, vistas esplêndidas, jardins românticos e um tecido urbano encantador com as lojas e os restaurantes mais in da capital portuguesa.

O destino final é a EmbaiXada, onde terá lugar um concerto intimista do Real Fado, que celebra esta canção tradicional lisboeta, listada como Património Cultural Intangível da UNESCO.

O grupo de jornalistas e influenciadores estrangeiros vai ter ainda oportunidade de conhecer a Galeria Conceptual da EmbaiXada e as marcas nacionais presentes como a Castelbel (sabonetes de luxo e fragrâncias para o lar), a Indústria (de acessórios e vestuário masculino), a HLC Lisbon (peças de joalheria), a Boa Safra (design ecológico), a Chumeco (sapatos portugueses), a D.O.T (produtos para bebés e crianças), a Ecolã (produtos com lã pura), a ISTO (roupa e acessórios masculinos), a LATITID (roupa de praia, bikinis e fatos de banho), a Organii Cosmética & SPA, a Benedita Formosinho (peças de roupa intemporais), a Fairy Normal (roupa casual masculina), Etikway (moda, calçado e cosmética) e a Catarina Sampaio Soares (arranjos de flores).

Para Filipa Valle Teixeira, diretora comercial da EastBanc , é fundamental este espírito de união para promover um dos bairros mais cosmopolitas de Lisboa. “Acreditamos que juntos poderemos elevar o bairro, tornando-o mais atrativo e proporcionando uma experiência cada vez mais surpreendente a quem nos visita. Queremos que estes momentos sejam cada vez mais frequentes no bairro do Príncipe Real e estamos muito empenhados para que isso aconteça”.

Eleito o quinto bairro mais cool do mundo pelos editores da Time Out internacional, a EmbaiXada abre as portas do Príncipe Real e mostra à comitiva internacional porque é que o bairro é uma das paragens obrigatórias para quem visita a cidade de Lisboa.