A Lisboa Shop do Terreiro do Paço reabriu portas, com novas experiências de visita e mais de 5 mil artigos, muitos deles especificamente alusivos ao destino.

A criação de um lounge no interior da loja, que contempla a projeção de imagens de Lisboa e um ponto de escuta de música, é uma das novidades a destacar nesta reabertura. Esta proposta transforma o espaço num verdadeiro ponto de paragem obrigatória, ao promover um encontro entre pessoas, artes e cultura.

Dos azulejos ao design urbano, da música aos livros ou do artesanato aos têxteis, são mais de 5 mil os produtos que levam os visitantes a descobrir a Lisboa.

Os artigos passam agora a estar organizados por temáticas, nomeadamente gourmet, joalharia, cerâmica, saboaria e têxteis, com o objetivo de melhor expor a diversidade que a loja tem para oferecer.

Para além da dinamização e reorganização do espaço, a Lisboa Shop mantém uma ligação direta ao posto de turismo do Terreiro do Paço, permitindo uma melhor articulação com os serviços de informação turística, bem como a otimização desta rede de apoio.

A remodelação da Lisboa Shop integrou ainda um projeto de alteração da iluminação existente, da autoria do arquiteto Tiago Silva Dias.

A intervenção envolveu um novo desenho, disposição e aperfeiçoamento da luz direta e indireta, propondo enfatizar a qualidade espacial das abobadas e o seu papel refletor na iluminação da loja.