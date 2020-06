Yoga para Ti

Ed. Nascente | 64 pp. | 12,99€

Manual prático, especialmente pensado para crianças e adolescentes, com diferentes exercícios e sequências de yoga, uns para dar energia e outros para relaxar. Contém dicas simples e úteis sobre técnicas de meditação e de mindfulness, que permitem treinar a concentração. Primeiras páginas aqui.

Ser Maior: Mindfulness e Self-Care para Crianças e Pais

Ed. Nascente | 192 pp. | 15,98€

Preparar as crianças para lidar com o stress e as emoções é tão importante como ensiná-las a lavar os dentes ou a atravessar a estrada em segurança. Inclui dicas e atividades de mindfulness e de self-care, excelentes formas de melhorar a relação entre pais e filhos e de trazer bem-estar às famílias. Um manual prático para pais e filhos e uma autêntica caixa de primeiros socorros emocional. Primeiras páginas aqui.

Jogos de Mindfulness

Ed. Nascente | 224 pp. | 15,98€

Uma forma maravilhosa, divertida e cativante de trazer o mindfulness para a vida da criança. Este livro apresenta 60 atividades simples, divididas por idades e temas, que levam as crianças e os adolescentes a desenvolverem o mindfulness enquanto aprendem a controlar as suas emoções e a responder a qualquer situação com calma, bondade e compaixão. Primeiras páginas aqui.

Eu Sou Yoga

Ed. Nascente | 32 pp. | 10,99€

Meditação, mindfulness e vida consciente para o público infantil. Ajuda a fortalecer o corpo e a acalmar a mente, de forma a lidar melhor com as dificuldades e a perceber que a transformação é possível. Inclui um miniguia com 16 posturas de yoga. Primeiras páginas aqui.

A Tua Cabeça é Como o Céu

Ed. Fábula | 32 pp. | 14,39€

A tristeza e os pensamentos negativos são normais. É saudável desenvolver o hábito de prestar atenção ao que pensamos e sentimos. Com texto de uma psicóloga e ilustrações de uma premiada artista britânica, este álbum delicado recorre a metáforas inspiradas no céu e nas condições atmosféricas para revelar como os sentimentos difíceis fazem parte da vida e como temos o poder de lidar com eles. Primeiras páginas aqui.

Os Bebés Também Fazem Yoga

Ed. Nascente | 32 pp. | 12,69€

O yoga é uma atividade maravilhosa para toda a família e tem um enorme efeito relaxante. É perfeito para a coordenação motora e para melhorar a saúde e o bem-estar. E é bem divertido! Os textos e as ilustrações deste livro foram aprovados por um professor de yoga certificado.