Um grupo de voluntários organizou a plataforma Teia 19 com o objetivo de proporcionar a colaboração e a entreajuda entre artistas de múltiplas áreas — criação artística e técnica — e produtores culturais, para a criação de formatos específicos, com vista a fazer face à quebra de rendimentos provocada pela covid-19.

O ator André Gago é um dos elementos do grupo, que reúne várias pessoas que de alguma maneira estão ligadas às artes – criação artística e técnica – e que com a criação de formatos específicos têm como objetivo levar a arte a casa das pessoas e fazer face à quebra de rendimentos.

O projeto começou no início do mês, com um recital que faz parte da iniciativa mensal “As primas terças” que incide sobre os poemas de Amália. E continua com agenda cheia!

Teia 19 em miniatura, com programação inédita

A 1 de junho, o projeto dá um grande passo e abre uma salinha para crianças, com programação adequada a este target, numa curadoria da Estrelas & Ouriços. Em estreia, os primeiros a atuar vão ser os Filminhos Infantis, da Zero em Comportamento, e a Lua Cheia – Teatro para todos, com um conto encenado.

A Lua Cheia – Teatro para todos vai protagonizar uma apresentação encenada do livro ilustrado “Joana está na Lua”, selecionado para o Plano Nacional de Leitura.

Já a Zero em comportamento vai disponibilizar Filminhos para bebés (1 aos 3 anos), um programa especialmente pensado para os mais pequenos. Este programa com a duração de 45 minutos, ficará disponível na plataforma da Teia 19 no dia 1 de Junho, servindo assim também para assinalar o Dia Mundial da Criança.

Toda a programação desta nova sala de espetáculos para crianças é inédita, ou seja, preparada especialmente para esta plataforma, que não vai gerir nem receber qualquer donativo uma vez que cabe a cada artista indicar o meio para que este seja feito diretamente. Todos os donativos são encaminhados diretamente para os artistas.