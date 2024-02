1. Crie um ambiente romântico em casa ou no quarto. Neste artigo, damos dicas de como criar um sex room, contudo, talvez seja preciso maior antecedência para criar um espaço temático. Assim, pode se limitar a apostar numa iluminação suave, com velas ou luzes LED (utilize o que tiver). Invista em flores que para além de ajudarem na decoração podem servir de acessório para apimentar a noite.

Se tiver "sex toys" é a noite de os expor mas, atenção, em lugar íntimo da casa, como no quarto.

Entre os lançamentos especiais do Dia dos Namorados, que revelámos aqui, anunciámos os novos produtos da Satisfyer: o Pro 2 Modern Blossom e o Pro 2 Classic Blossom. Para além de promoverem o bem-estar sexual, podem ser o substituto perfeito de um ramo de flores.

Também pode criar um "spa" em casa, basta colocar velas, reunir óleos essenciais e oferecer uma massagem à sua cara-metade. Não se esqueça de colocar música ambiente e relaxante.

2. Vivem juntos? Prepare um pequeno-almoço ou um lanche especial. Para ser diferente, monte uma cesta com os produtos preferidos da sua cara-metade. Acompanhe a cesta com uma carta ou bilhete romântico.

Se lhe faltar inspiração, não se esqueça: o Chatgpt pode dar-lhe uma ajuda como já mostrámos aqui.

3. Cozinha bem? Tire proveito dos seus dotes e prepare um jantar especial. Lembre-se que também se conquista pelo paladar. Para tornar o momento especial, coloque velas na mesa, opte por guardanapos vermelhos.

Não sabe o que preparar? Descubra uma ementa romântica e consciente. A melhor parte é que não terá que passar horas na cozinha. Gostou da ideia? Temos também sugestões para um São Valentim de zero desperdício.

4. Vá com o "flow". Leve a sua cara-metade para passear com a ideia de mimá-la ou surpreender. O LX Factory pode ser uma boa opção pois, entre as lojas, pode comprar um presente diferente e desfrutar de uma jantar especial ou lanche. Informe-se ainda sobre a programação, quem sabe poderão fazer um roteiro pela arte urbana, uma sessão fotográfica ou até mesmo um workshops de origami com peças especiais.

Se estiver mais a norte do país, também pode visitar o Estação Viana Shopping onde encontrará um baloiço instagramável que poderá servir de cenário de fundo para criar nova memórias com a sua cara-metade.

Para além desta iniciativa, a "Mascote Coração" andará pelo espaço, entre as 15h30 e as 19h30, a oferecer chocolates aos visitantes.

5. Sem vontade de sair de casa? Prepare um piquenique "indoor". Para tal, basta colocar uma toalha no chão, velas, petiscos e uma garrafa de vinho ou outra bebida especial.

Como escolher o vinho? A Winestone, por exemplo, sugere para os mais românticos um Côtto Rosé [10€], Douro DOC que une as castas Touriga Nacional e Tinta Roriz, num tom rosado intenso e notas de fruta fresca e florais. Segundo a plataforma, é ideal para conjugar com um aperitivo, peixe ou marisco.

Já para os mais sonhadores, a plataforma sugere o Encantado Tinto [8€], produzido pela Ravasqueira, no Alentejo. Segundo a Winestone, o Encantado Tinto destaca-se pela apresentação, mas revela-se acima de tudo no copo. Intenso, frutado, com leves notas de madeira e um perfil muito convidativo. É bom para acompanhar uma longa conversa de planos e sonhos para o futuro.

Se forma com a sua cara-metade um dupla arrojada, nada melhor que um Quinta de Pancas Chardonnay [18€]. O aroma é complexo e intenso, com destaque para fruta branca de polpa, um leve vegetal tropical e notas de tosta. Na boca, revela grande equilíbrio entre acidez e volume, tornando este vinho da região de Lisboa amplo e vibrante. A harmonização com peixes ou pratos de carne branca fará as delícias dos dois.

Para os mais vibrantes, a proposta passa por um Paço de Teixeiró [10€]. Um branco, da região demarcada dos vinhos verdes, que apresenta na boca um leve toque floral, revelando notas cítricas e frescas. Feito com um blend de Avesso e Loureiro, tem um final muito fresco e mineral, permitindo conjugar com frutos do mar, como as ostras ou camarão.

E para quem aproveita qualquer ocasião para brindar à união, à amizade, ao companheirismo, então a escolha recai no Ravasqueira Alfrocheiro Grande Reserva 2014 [48€] – um espumante alentejano distinto com seis anos de estágio, sabor intenso e frescura, com notas de brioche e que dará o mote para momentos verdadeiramente efusivos.

6. Cinema em casa. Funciona sempre bem! Escolha uma série de filmes ou séries que ambos gostem e façam uma maratona de cinema em casa com pipoca e cobertores.

7. Dê ação ao dia. Que tal preparar uma atividade diferente? Deixe bilhetes de amor escondidos pela casa ou prepare um jogo de caça ao tesouro com pistas que levem a presentes especiais.

Se a criatividade não estiver a jogar em casa, pode aproveitar a campanha da Domino's. De forma a assinalar a data, a marca de pizzas lançou o jogo "Pizza o Risco" para que os casais coloquem o seu amor à prova. O jogo fica disponível através de um QR code para quem encomendar uma pizza da marca em formato coração.

8. Namoram à distância? Não há problema! Pode organizar uma noite de jogos online, uma videochamada romântica ou até mesmo uma sessão de filmes simultânea.

9. O que oferecer? Se não aproveitou ideias da nossa lista, tem a oportunidade de dar uso à criatividade e fazer um presente personalizado que pode ser um álbum de fotos feito à mão, um scrapbook de memórias ou uma playlist de músicas que tenham um significado especial para ambos.

Se gosta de oferecer flores e quer manter a tradição e, ao mesmo tempo, ser original, pode optar por oferecer umas orquídeas construídas com peças Lego. Tanto pode construir antes ou fazer deste um projeto para ambos.

10. Faça correr tinta. Nada melhor do que nos divertirmos com quem nos é especial e, assim, com mais ou menos talento, desfrute de uma tarde artística com a sua cara-metade. Compre materiais para pintura e aproveitem o dia para pintar ou desenhar algo em conjunto e que fique na memória.

E, não se esqueça, o que importa é a intenção e o tempo de qualidade que passa com quem lhe é especial.