Aposte numa iluminação suave

Nada torna um espaço mais sedutor do que uma iluminação ténue.

Feche as janelas (ou não) e coloque uma grinalda de luzes na calha das cortinas ou por trás destas. Também pode colocar luzes LED por trás e por baixo da cama.

Use e abuse de velas, coloque-as um pouco por todo o lado, mas sempre em lugares seguros.

Coloque lençóis de cetim sedutores

Nessa noite, troque os lençóis habituais por uns de cetim, que transmitem luxo e requinte e são suaves ao toque. Atreva-se e coloque lençóis de cetim em tons pretos, bordeaux ou, se quiser dar um ar de Party Hotel ao seu quarto, num encarnado bem forte e sedutor.

Flores como acessórios

As pétalas de rosa já estão muito vistas e são muito pouco associadas à luxúria. No entanto, não invalida que existam flores bonitas no quarto para tornar o ambiente mais elegante e sofisticado. Algumas até são comestíveis e podem passar a ser um acessório a usar e apimentar essa noite.

Sex Toys expostos

Esta é uma noite para ousar! Junto à cama, coloque uma banqueta e, em cima desta, um tabuleiro com os seus “brinquedos” para adultos favoritos. Assim, dão um toque picante ao ambiente, estimulando visualmente e estando à disposição durante a noite. Não se esqueça de confirmar antes se estão carregados.

Espelhos a refletir

Nessa noite, contrarie as regras do Feng Shui e coloque espelhos a refletir a cama. Ver-se a si e os vultos de quem por lá se encontra, torna-se estimulante e dispara a energia do prazer e da sedução.