1 – Opte por tecidos mais leves. Substitua as mantas de lã e almofadas de veludo por umas de linho, cetim, ou seda. Estes tecidos de fibras naturais são mais frescos e deixam a pele respirar melhor. Faça o mesmo com os lençóis da cama. Substitua também os tapetes mais quentes por uns de sisal, bambu ou algodão. Estes materiais não absorvem tanto calor e mantêm o espaço “vestido” e com um ambiente acolhedor.

2 – Ter pequenas fontes de água pode ser um elemento decorativo interessante porque não só criam um som relaxante associado à natureza como também ajudam a tornar o ambiente mais húmido e refrescante.

3 – Opte por cores frias como os azuis e verde água, ou cores claras. Dão amplitude ao espaço, tornando-o mais arejado e limpo. Cores claras refletem a luz e o calor, mantendo os ambientes mais frescos. Está provado cientificamente que, à mesma temperatura, o corpo tende a refrescar quando se encontra rodeado de cores frias e a sentir calor rodeado de cores quentes.

4 – Aposte nas plantas. Uma vez que as flores são mais difíceis de manter nesta época do ano, opte por plantas verdes de folha larga. As plantas verdes refrescam o ar e ajudam a reter a humidade, para além de decorarem o espaço, deixando-o mais alegre. Espalhe-as por todas as divisões da casa, inclusive nos quartos.

5 – A iluminação é fundamental quando criamos ambientes. Se durante todo o ano o foco está em criar ambientes acolhedores com luzes mais amarelas no interior, com uma tonalidade que varia entre os 2700 e os 2900, neste mês as lâmpadas dos candeeiros de apoio podem ser substituídas por tons ligeiramente mais claros com uma cor entre os 3000 e os 4000k mais aproximada à luz natural. Sempre que não estiver em casa deixe os estores semi fechados para deixar passar luz e cortar a intensidade da temperatura. Outra opção é colocar películas térmicas nos vidros, conseguindo baixar a temperatura até 4ºc.

6 – Aproveite as varandas e terraços. Decore estas áreas a preceito com cadeirões de exterior, velas, almofadas de chão e um tapete a demarcar a zona de estar. Estas são possivelmente as melhores áreas da casa para usufruir durante o verão. A juntar a todas estas pequenas alterações crie uma zona de Bar num carrinho de chá, ou com um tabuleiro, para que tenha a sua bebida preferida sempre à mão.

Estas dicas, além de tornarem a sua casa mais fresca e confortável durante os dias mais quentes do verão, vão também ajudar a economizar energia, tornando o ambiente mais sustentável.