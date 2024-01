Não sabe o que oferecer à sua cara-metade? Conheça os lançamentos especiais do Dia dos Namorados

Satisfyer

Flores no dia de São Velentim? A marca de bem-estar sexual tem uma ideia melhor: o Pro 2 Classic Blossom (PVP: 69,95€) e o Pro 2 Modern Blossom (PVP: 69,95€) que contêm as tecnologias Liquid Air e Satisfyer Air Pulse que prometem melhorar a experiência de prazer.

O design é em forma de flor, inspirado na elegância da natureza, a tecnologia Liquid Air cria sensações semelhantes a um jato e água pulsante e as 11 intensidade de ondas de pressão permitem desde sensações suaves a clímaxes intensos. São fabricados com silicone seguro para o corpo, totalmente à prova de água e o seu tamanho torna-o uma ótima opção para levar em viagem.

Ambos os modelos estão disponíveis online.

Satisfyer, Pro 2 Classic Blossom (PVP: 69,95€) e Pro 2 Modern Blossom (PVP: 69,95€). créditos: DR

Swatch

Para celebrar o Dia de São Valentim, a marca suiça inspirou-se nos Simpsons para criar dois designs para o dia mais romântico do ano: o Sweet Embrace (PVP:110€), onde Homer e Marge Simpson são representados a desfrutar de um momento romântico, e o Angel Bart (PVP:100€), onde a personagem Bart está representada em modo cupido.

Os modelos já estão disponíveis para compra no site e nas lojas físicas Swatch.

Swatch. Sweet Embrace (PVP:110€) e Angel Bart (PVP:100€). créditos: DR

One

Para o dia de São Valentim, a marca One lançou uma coleção especial que pretende agradar a todos os gostos, tanto homens como mulheres.

O Relógio Embrace (99€) composto por uma bracelete prateada, com um torcido diferenciador e discreto que se faz completar com o mostrador, um coração a dourado e pequenos brilhos.

A box Shareable Love (69€) com uma pulseira Heartful prateada para ela e a pulseira Maven cinzenta em pele para ele. A pulseira Heartful tem uma malha de elos largos arrendondados entrelaçados entre si e um pendente em forma de coração. A pulseira Maven é composta por uma trança em pele cinzenta e uma barra de metal prateado terminando com um fecho magnético também em aço inoxidável escuro.

Para os mais irreverentes, que não são fãs de acessórios para o pulso, a One lançou o Crazy Heart (39€), um anel em forma de coração disponível nas cores dourado e prateado.

A coleção já se encontra disponível nas lojas físicas e online.

One, coleção O Amor Estás Nas Joias One créditos: DR

GESKE

No Dia de São Valentim, a marca alemã promove o amor próprio incentivando ao “me time” com um conjunto de produtos que prometem aumentar a confiança e realçar a beleza natural.

O Sonic Thermo Facial Brush & Face-Lifter | 8 in 1 (PVP: 59,95€) incorpora tecnologia de massagem anti-envelhecimento juntamente com tecnologia de microcorrentes de elevação para firmar e rejuvenescer a pele. Contém doze pérolas de aquecimento termo-profundo e pontas de silicone macias e flexíveis para promover uma pele limpa e saudável. As pérolas de calor são ativadas durante a limpeza facial, abrindo os poros de forma suave e eficaz para uma limpeza completa.

O Sonic Warm & Cool Mask | 9 in 1 (PVP: 59,95€) canaliza nove tecnologias para reduzir para metade o tempo de cuidados com a pele. Aplica eficazmente uma máscara facial, combate os primeiros sinais de envelhecimento, possibilita massagens quentes e frias e reduz os poros e o inchaço, proporcionando uma aparência rejuvenescida e energizada.

O Warm & Cool Eye Energizer | 6 in 1 (59,95€) é uma solução tudo-em-um que promete reduzir o inchaço debaixo dos olhos, a fadiga, os olhos secos, as olheiras e as rugas. As tecnologias de aquecimento e arrefecimento, combinadas com a tecnologia SmartSonic Pulsation, permitem massajar, reduzir o inchaço e estimular os músculos dos olhos para relaxar e restaurar a elasticidade.

O Facial Hydration Refresher | 4 in 1 (PVP: 29,95€) refresca instantaneamente a pele com uma névoa refrescante extrafina. A tecnologia Moisturising Cooling Mist funciona através da divisão das gotas de água em moléculas ultra-pequenas que ajudam os componentes a penetrar na pele, garantindo todos os benefícios da Energising Hydra Refreshing Technology. A função Redness and Dry Skin Reducer promete reduzir a aparência de pele irritada.

Os produtos estão disponíveis no site.

GESKE. Warm & Cool Eye Energizer | 6 in 1 (59,95€); Sonic Warm & Cool Mask | 9 in 1 (PVP: 59,95€);Sonic Thermo Facial Brush & Face-Lifter | 8 in 1 (PVP: 59,95€); Facial Hydration Refresher | 4 in 1 (PVP: 29,95€). créditos: DR

KIKO Milano

Stellar Love Collection é a nova coleção de São Valentim da KIKO Milano inspirada nas estrelas e no potencial do cosmos.

Da embalagem que invoca a noite estrelada às tonalidades dos produtos que brincam com as texturas e tons quentes e frios do céu, a nova linha de produtos que inclui uma fragrância promete uma fórmula de alto desempenho e longa duração, e uma libertação de cor intensa com acabamentos aveludados ou luminosos.

A coleção é composta por 17 produtos, que lhe irão permitir criar um look completo com várias possibilidades: o Brightening Face Mask (PVP: 18,99€), uma máscara iluminadora para o rosto; o Galactic Hydra Lip Balm (PVP: 13,99€), um bálsamo hidratante para os lábios; o Moonlight Spark Eau De Parfum (PVP: 19,99€), um perfume com notas florais e frutadas; o Galactic Duo Blush (PVP: 16,99€), um blush 2 em 1 em pó e em creme; o Cosmic Shine Highlighter (PVP: 17,99€), um pó iluminador para o rosto; a Starlash Panoramic Mascara (PVP: 14,99€), uma máscara de pestanas com efeito panorâmico de longa duração; a Universal Headband (PVP: 7,99€), uma bandolete de cabelo em tecido; o Universal Lip Volume (PVP: 11,99€), um creme de lábios hidratante com efeito de volume; o iluminador líquido Radiant Liquid Highlighter (PVP: 12,99€); o eyeliner colorido em caneta Ultimate Pen Eyeliner (PVP: 9,99€); o Duo Lip Color & Gloss (PVP: 14,99€), um batom 2 em 1 liquido e em bastão; Eye Pads (PVP: 9,99€); o verniz Metallic Spark Nail Lacquer (PVP: 5,99€); o batom em bastão Velvet Caress Lipstick (PVP: 13,99€); a sombra de olhos 2 em 1 Eyeshadow & Eyepencil (PVP: 12,99€); o Glow Face Primer (PVP: 18,99€), uma base para o rosto iluminadora, e a paleta de sombras Gaze Eyeshadow Palette (20,99€).

A coleção já se encontra disponível online e nas lojas físicas da marca.

KIKO Milano, coleção Stellar Love Collection. créditos: DR

Tous

Este ano, a marca de joalharia celebra as várias formas de amar e de demonstrar o amor sob o lema: “Um coração, muitos amores.”

A coleção especial “My Other Half” destaca-se pela conjugação do ouro e da prata onde o coração arredondado e o urso são os protagonistas principais.

Colares, brincos e anéis são algumas das peças que já se encontram disponíveis online e nas lojas físicas da marca.

TOUS, coleção My Other Half. créditos: DR

Women'secret

Este São Valentim a Women'secret celebra o amor próprio e o amor a dois, com o lançamento de uma coleção cápsula pensada para se desfrutar a solo ou em casal.

A coleção apresenta pijamas e camas de noite de personagens de desenhos animados, como o Tweety, o Mickey, o Snoopy e os Ursinhos Carinhosos, disponíveis em materiais mais quentes ou em alternativas mais leves.

A coleção já está disponível nas lojas físicas e online.