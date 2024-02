Não teve tempo de comprar um presente para a sua cara-metade? Considere o Uber Eats. Para além de poder escolher e comprar a lembrança a partir de casa, poderá beneficiar de descontos: 40% se for membro premium da app e 20% para o caso de não o ser. Os descontos estão a ser aplicados apenas em categorias relativas ao Dia dos Namorados.

Relativo ao dia do amor ainda existe, na app, o Kit "Eats Love" (20€) que é composto por um óleo hidratante e um creme de mãos do Boticário, um ramo de flores secas em cones de corações da Amor & Lima e uma caixa de chocolates em forma de coração idealizada e produzida pela Arcádia.

A plataforma ainda oferece um Kit exclusivo, com um terceiro produto do Boticário que só estará disponível esta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, em 10 lojas Boticário da Grande Lisboa, Seixal, Porto, Coimbra e Braga.

A app ainda conta com pizzas em formato de coração, com promoção dois por um, e combinados de sushi com artigos especiais.