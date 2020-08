Inspirado pela misteriosa figura de chapéu e capa negra da Sandeman – o The Don –, o evento The Don Presents vai levar música e cinema à histórica Quinta do Seixo, em Valença do Douro, numa experiência que terá início ao final da tarde, mas que se prolonga noite fora, na companhia dos Vinhos do Porto Sandeman.

Com inauguração dia 5 de setembro, The Don Presents arranca com a premiada curta-metragem portuguesa “Chico Malha” e um concerto do trio Carl Minneman.

Dia 12 roda o filme “À meia-noite em Paris” e dia 19 a música está de regresso com os ritmos de Jazz e Blues novamente com Carl Minneman Trio. A comédia romântica “Vinho de Verão” encerra, a dia 26, este ciclo de cultura com o Douro como pano de fundo.

Para esta primeira edição do The Don presents, a Sandeman convidou Manuel Vaz, responsável pelo Douro Film Harvest – um encontro internacional de cinema e precursor de grandes eventos na região do Douro vinhateiro –, para selecionar os filmes que vão ser exibidos, revisitando alguns dos maiores sucessos do referido festival.

The Don Presents será uma iniciativa para viver o Douro e a Quinta do Seixo de uma forma única e inusitada. Para além deste programa cultural, quem visita o espaço poderá ainda usufruir de visitas guiadas, de provas de vinhos e do pitoresco piquenique nas vinhas, que harmoniza na perfeição os petiscos gastronómicos da região com os Vinhos do Porto Sandeman.

Quinta do Seixo créditos: Sandeman

Depois das atuações, os convidados poderão deleitar-se com toda a envolvente, embalados por vinhas de outros tempos e pela luz do luar, tirando partido de uma serenidade única.

Aberta ao público desde 2007 com um programa de enoturismo pensado para aproveitar toda a beleza que a envolve, o cinema e a música foram as expressões artísticas escolhidas agora pela Sandeman para complementar a oferta da Quinta do Seixo e partilhar com os visitantes a essência e cosmopolitismo da região que ali se vive há séculos.

Durante o mês de setembro, os fins de tarde de sábado são o momento escolhido para se viver o Douro na sua plenitude. O tom dourado do sol, a vista deslumbrante e a brisa suave e quente que aconchega, são alguns dos elementos que vão fazer elevar toda esta experiência de sons, aromas e sabores.