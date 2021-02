Nesta época de desafios, aprender estratégias para vencer as adversidades pode ser uma grande ajuda e é por isso que, no dia 19 de fevereiro, num workshop online, o Museu do Oriente ensina a utilizar o almanaque Tong Shu, uma ferramenta útil para quem quer planear as suas ações e projetos, em articulação com a energia do tempo, para delas retirar maiores benefícios.

Com origem na cultura tradicional chinesa, Tong (‘todos’) Shu (‘livro’) pode ser considerado o “livro de tudo”. A agenda usada neste workshop baseia-se no almanaque Tong Shu, segundo a formulação oficial datada da Dinastia Ming, que utiliza quer o calendário solar, quer o lunar, com maior ênfase no solar porque é aquele que permite entrar em harmonia com os ciclos das estações e, assim, planear as atividades sazonais.

Este almanaque contém informação sobre os dias mais e menos auspiciosos, ou seja, mais ou menos propícios a obter sucesso numa dada atividade ou projecto.

Segundo a metafísica chinesa, os ciclos do tempo são caracterizados por uma mudança contínua e cíclica, o que significa que também o planeamento das ações deve ser revisto e ajustado.

Mesmo nos dias de hoje, é importante observar os ciclos e ritmos sazonais, mensais ou mesmo diários, de modo a encontrar o equilíbrio e optimizar o retorno das ações. Assim, organizar e planear os dias, semanas e meses, é um desafio que se pode revelar profícuo, sendo que o segredo no uso do Tong Shu é conseguir agir em harmonia com as forças da natureza: a ação certa, com o propósito certo, no tempo certo.

Trata-se de uma sessão online, transmitida em tempo real e em direto através da plataforma Zoom, e destinada a entusiastas de Feng Shui, Bazi e a todos quantos tenham interesse em aprofundar os conhecimentos sobre metafísica chinesa.

O workshop é orientado por Alexandra Morgado, mestre em Arquitetura pela Universidade Lusíada de Lisboa e licenciada em Decoração de Interiores pela Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva.

A sessão repete no dia 27 de fevereiro, entre as 10h30 e as 13h00.

