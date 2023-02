Passar tempo a dois, sozinhos, é essencial para a construção de uma relação forte e saudável. As tarefas do dia a dia podem facilmente fazer com que perca de vista o que é mais importante. Dar um passo atrás e parar, para se concentrarem um no outro, pode fazer toda a diferença e dar oportunidade de se ligarem a um nível mais profundo, redescobrir o outro, e reacender a faísca que vos juntou.

Quer seja uma escapadinha romântica de fim de semana ou uma noite tranquila em casa, arranjar tempo um para o outro é um investimento na relação e a base para uma vida inteira de amor e felicidade. Eis as dicas do Felizes.pt .

1. Uma viagem de comboio inesquecível

Um passeio de comboio cénico é uma forma única e romântica de passar o Dia dos Namorados. Procure comboios que ofereçam percursos com vistas deslumbrantes de montanhas, lagos ou mesmo da costa. Desfrute de uma refeição ou de um copo de vinho enquanto aprecia a paisagem. Alguns comboios até têm pacotes especiais para o Dia dos Namorados, com toques românticos como pétalas de rosa e jantares à luz de velas.

2. Planeie um passeio de balão de ar quente

Esta pode ser uma experiência verdadeiramente mágica e uma forma perfeita de celebrar o Dia dos Namorados. Procure um operador responsável e reserve um passeio ao nascer ou ao pôr do sol, com vista para o campo ou para a paisagem da cidade. Muitas empresas de balões de ar quente oferecem pacotes especiais para casais, incluindo um brinde de champanhe e fotografias para mais tarde recordar.

3. Um refúgio romântico no campo



Esta é uma ótima forma de duas pessoas enamoradas escaparem à agitação do dia a dia, e concentrarem-se uma na outra. Procure um local isolado, rodeado pela natureza, com muita privacidade e comodidade, como uma bela banheira para um banho quente ou uma lareira. Planeie atividades românticas como piqueniques, caminhadas, ou mesmo um serão a verem as estrelas, para uma experiência verdadeiramente inesquecível.

4. Degustação de vinhos



Para os casais amantes de vinho aqui fica a dica. Procure uma vinha ou adega num local panorâmico, e planeie passar o dia a provar diferentes vinhos, aprendendo sobre o processo de vinificação, e desfrutando da companhia um do outro. Muitas adegas oferecem provas, e até passeios pela vinha, tornando-a uma experiência não só divertida mas também educativa.

5. Uma nova cidade, um novo plano de fundo para o vosso amor



O romantismo não acontece apenas na natureza e ao som dos passarinhos. Uma estadia na cidade é uma ótima maneira de explorar um novo país e passar tempo de qualidade a descobrir novos recantos. Procure uma cidade onde ambos nunca estiveram, e planeie uma escapadela cheia de diversão com atividades como visitas a museus e experiências gastronómicas. Reserve um hotel acolhedor ou boutique num local central, para fácil acesso a todos os pontos turísticos e máximo aproveitamento do tempo.

6. Um dia relaxante num spa



Um dia de spa é uma ótima maneira de um casal se mimar e relaxar. Neste dia dedicado ao amor, além de cuidar do relacionamento, também é importante cuidar do bem-estar de cada um. Procure um spa que ofereça pacotes para casais, com tratamentos como massagens, tratamentos faciais, e experiências a dois. Faça desta experiência um momento que dure o dia inteiro, com uma pausa para almoço, ou adicione toques extra como champanhe e chocolates.

7. E que tal umas férias com os pés na areia?

Umas férias na praia é uma escolha clássica e romântica para o Dia dos Namorados. Procure uma praia isolada e tranquila, com muitas oportunidades para longas caminhadas, pores-do-sol, e momentos de sossego juntos. Reserve uma aconchegante cabana à beira-mar, ou um resort com muitas comodidades, e planeie os seus dias com atividades como snorkeling, caiaque ou até mesmo um passeio a cavalo.

Qualquer que seja a sua preferência, o importante é adaptá-la aos gostos de cada um e criar um momento feliz e memorável juntos. Para desfrutar da companhia um do outro, não é necessariamente preciso gastar todas as poupanças. Com todas as distrações do quotidiano, dar tempo à relação é cada vez mais o melhor presente que pode oferecer para ver o seu amor a crescer e fortalecer-se a cada dia que passa.