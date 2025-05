Florbela Queiroz encontra-se de momento numa situação frágil. A atriz, de 82 anos, sofreu nos últimos dias um acidente em casa que levou a que fosse transportada para o hospital.

Segundo o irmão, a artista ficou internada durante 24 horas e seguiu depois para casa.

Ainda a recuperar, Florbela usou nas últimas horas as redes sociais para assinalar três anos passados desde a morte do seu único filho.

Manuel João Matias, recorde-se, partiu inesperadamente aos 44 anos vítima de ataque cardíaco.

"Esta madrugada dia 9, partiste e não me levaste! Três anos de sofrimento, de solidão e sem ter quem me defenda de quem não me respeita e me humilha", declarou numa emotiva e profunda partilha.

"Meu amor, leva-me para o teu abraço forte e que eu tanto gostava! Amor, fica em paz e ajuda-me a superar esta vida que eu não quero! Amo-te, mamã", completou.

"Esta madrugada partiu o único amor da minha vida", pode ainda ler-se numa outra publicação feita durante a madrugada.

