Nesta viagem gastronómica pelos sabores da região, os convidados poderão relaxar numa das mais emblemáticas quintas portuguesas. A “Merenda na Vinha” é servida nos patamares ajardinados da Quinta do Bomfim, com vista para o rio, onde são colocadas mantas, guarda-sóis e puffs que servem de palco para o piquenique que é entregue num cesto típico.

Do menu fazem parte uma Seleção de pães, Sopa fria de tomate coração-de-boi, Salada de verduras, Carapau de escabeche, Empada de carne e queijo. Para sobremesa, a sugestão recai sobre Fruta da época e Toucinho do céu. Esta sugestão de petiscos acompanha com uma garrafa de Altano Branco, para duas pessoas, e um copo de Porto Dow’s 10 Anos ou Late Bottled Vintage.

O espaço “Merenda na Vinha” incorpora elementos paisagísticos que refletem a atividade agrícola da propriedade ao recriar o ambiente natural da região, caracterizando-se pelo aproveitamento e valorização das vistas panorâmicas sobre o rio Douro, com as grandes áreas de estar ao ar livre a seguir os contornos naturais do terreno.