No Le Club Sushi & Disco, em Albufeira, a animação começa logo ao jantar com dois espetáculos em que os bailarinos prometem abrir o apetite. Durante a noite, vão ser várias as atuações que vão animar a festa distribuída pelos dois palcos do espaço. A música fica a cargo dos DJs residentes com algumas playlists especiais.

Um dos destaques da festa será o Photocall “caixa de Barbie” que vai estar à porta, a convidar todos a tirar fotografias para recordar a noite. Quem optar pelo jantar de sushi, com o mar de fundo, terá acesso direto à festa.

O Le Club Sushi & Disco está aberto todos os dias a partir das 19h00 e a discoteca a partir das 00h00, nos dias de festa. A entrada na discoteca inclui uma bebida, mas não spoilers do filme.

Informações e reservas aqui.