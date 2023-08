O Renaissance Porto Lapa Hotel apresenta o seu programa internacional "Evenings at Renaissance", uma iniciativa de atividades culturais e artísticas para enaltecer a cultura, os criadores e artistas locais da cidade.

Às sextas e sábados, das 19h às 21h30, o rooftop do hotel transforma-se no palco principal. Até setembro, DJs e uma saxofonista ao vivo traz a melhor música para animar a noite da cidade do Porto, a partir do Renaissance Porto Lapa. Destaque para nomes como Dj Mário R. ou Dj Gsoul, que vão ser acompanhados pela saxofonista Ana Faria.

Para acompanhar este momento, o Renaissance Porto Lapa Hotel propõe cocktails como o Renaissance Spritz ou o Italian Way. A carta de cocktails clássicos é abrangente dos mojitos às caipirinhas, mas também há cocktails de autor com destaque para o Flowers & Fields, uma mistura de vodka Froggy B, framboesa e ruibarbo ou o Traveller’s Bag, com Gin Citadelle com pera, baunilha e soda. Não faltam os mocktails e refeições leves para todos os gostos.