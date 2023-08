7 coisas para fazer este verão nas suas férias (Madeira e Espanha incluídas)

1. Relaxar com vista para o Guincho

Integrado no Parque Natural Sintra-Cascais, o The Oitavos, hotel de cinco estrelas, é o destino se gostava de fugir do rebuliço da cidade neste verão. O hotel fica localizado junto ao Guincho, com vista para o mar e aqui pode viver uma experiência em comunhão com a natureza.

créditos: Divulgação

O The Oitavos tem tarifas especiais para que possa ficar mais tempo a usufruir do hotel. A oferta “Cascais Break” contempla uma estadia de duas noites, em que, além de aproveitar o hotel, pode desfrutar da piscina exterior de água salgada aquecida, assim como a paisagem a partir de 300€ por noite, para duas pessoas, com pequeno-almoço incluído, em quarto duplo Superior com vista para o oceano atlântico, o campo de golfe e o parque natural.

2. Viver uma experiência gastronómica flutuante no Makris on the Lake

Situado sobre o lago de água salgada do Domes Lake Resort, no Algarve, em Vilamoura, o restaurante Makris On The Lake é descrito pelo chef Petros Dimas como uma “experiência gastronómica flutuante”.

Utilizando ingredientes frescos, orgânicos e de origem local, o chef concebeu uma carta que honra as tradições mediterrânicas e onde os sabores portugueses se encontram com os gregos, resultando em pratos inovadores harmonizados com vinhos nacionais.

créditos: Divulgação

Polvo grelhado com aioli de batata, pickles de funcho do mar e texturas de beterraba, risotto aromatizado com tinta de choco e lula ou cortes premium como o Ribeye e a Picanha, são alguns dos exemplos do que pode encontrar na carta. Outro destaque vai para a sobremesa que reinventa uma tradição portuguesa, arroz-doce vegan de baunilha com lima, lascas de coco e sorbet de manga e maracujá.

Este espaço de fine dining, pela sua envolvência é o lugar indicado para um jantar romântico com vista para o lago.

O Domes Lake Resort tem acesso privilegiado à praia da Falésia, tem um total de 192 quartos e suites, e inspiração mediterrânica, à semelhança dos conceitos Domes Resortsm nas ilhas gregas.

3. Fazer um piquenique com vista para o Rio Douro

Com uma vista panorâmica sobre o vale do rio Douro, a Quinta de Santa Teresa, localizada na região dos Vinhos Verdes, pertencente à A&D Wines, e convida para uma experiência em formato piquenique com vinhos e sabores regionais. Este é um dos programas de enoturismo da quinta, uma forma de conhecer melhor o há em Baião, do terroir à gastronomia, até à paisagem.

Acompanhado pelas histórias da propriedade, pelas árvores centenárias e pelos vinhos biológicos, o programa de piquenique inclui uma degustação de vários sabores típicos como queijo com compota caseira, alheira de Baião, tarte de cebola, salada com vegetais da horta da Quinta de Santa Teresa enriquecida com requeijão, rabanete e sultanas e morangos biológicos.

créditos: Divulgação

Este programa de enoturismo da Quinta de Santa Teresa complementa a oferta já existente dos quatro programas de visitas e provas, que vão desde os 15€ até aos 50€ por pessoa.

Without Limits, uma personalização total da experiência na Quinta, Top Range com acesso aos melhores vinhos da quinta, numa seleção especial de brancos e rosés, Avesso Experience, onde os amantes do vinho explorem a casta Avesso em todas as suas expressões ou a prova Standard em que é possível conhecer dois exemplares de monocasta da região com a gama Monólogo, Espinhosos e o Singular de Vinhas Velhas, são os programas.

4. Desfrutar de “um paraíso na Terra” junto à Praia Verde, no Algarve

Abriu portas em julho um empreendimento de luxo sustentável, na linha de mar, entre a Praia Verde e Altura. Descrito como “um paraíso na terra”, o Verdelago Resort é um projeto inédito pela sua filosofia em comunhão com a natureza e pelo seu compromisso com a sustentabilidade e com o ecossistema.

Rodeado por um extenso pinhal, este resort de cinco estrelas traz a esta zona do Algarve a privacidade dos apartamentos e townhouses de luxo, com acesso direto e exclusivo à praia a partir dos passadiços suspensos.

créditos: Divulgação

O Verdelago Resort tem um Clube exclusivo, que inclui o restaurante Salicórnia, com menu de assinatura do chef veneziano Marco Alban, dois bares, um interior e outro exterior, cocktails de assinatura, além de uma piscina infinita e um open market.

A estas valências, junta-se o Wellness Dome, um complexo com diversos campos multidesportivos, um Kids Club e uma piscina adicional na zona central do resort.

O Verdelago tem disponíveis apartamentos T1, T2 e T3 e townhouses V2 e V3, com dois e três quartos. A título de exemplo, o T2 tem um custo a partir de 760€ por noite e as townhouses a partir de 840€ por noite.

5. Visitar um rooftop com vista 360, na ilha da Madeira

Se está de passagem por aquela que é conhecida como pérola do Atlântico, o Allegro Madeira, hotel de quatro estrelas do grupo Barceló, oferece uma vista panorâmica sobre o oceano, o melhor da gastronomia local e uma localização privilegiada a poucos minutos do centro do Funchal e da zona do Lido.

créditos: Divulgação

É no topo deste edifício, que se encontra o Rooftop Bar 360, que convida a dar um mergulho na piscina e a saborear a carta de cocktails, inspirada nos produtos regionais, onde não falta a famosa Poncha, o vinho da Madeira ou as frutas locais, como o maracujá.

Este hotel é exclusivo para adultos e tem 124 quartos. A decoração é moderna, simples e elegante, num espaço que foi recentemente remodelado. O hotel dispõe ainda de ginásio e um centro wellness que inclui sauna, banho turco e sala de massagens. Preços a partir de 93€ por noite.

6. Ir de férias em família na Andaluzia

Com um estilo arquitetónico característico da Andaluzia, o Barceló Punta Umbría Mar, de quatro estrelas. Localizado junto à praia, o hotel dispõe de uma área exclusiva com camas balinesas.

Os hóspedes podem contar com uma cozinha típica e um programa de animação para crianças e adultos que inclui espetáculos e atividades desportivas.

créditos: Divulgação

Para os amantes do relaxamento, o hotel tem ainda um centro de saúde e bem-estar, com programas completos de massagens, piscina climatizada, minipiscina com hidromassagem, sauna e banho turco. Os preços começam nos 92€ por noite.

7. Provar bombons congelados e outras novidades, em Lisboa

A Arcádia chegou a Alvalade, com a abertura de uma nova loja, e com ela algumas novidades, como as platinas, bombons de chocolate para congelar, recheados com cinco sabores diferentes - ananás, morango, menta, tangerina e limão.

créditos: Divulgação

Há ainda gelados artesanais, que têm agora o novo sabor de pistácio, as taças de açaí, com ou sem chocolate ou os macarons com novos sabores de pistácio, mirtilo e ananás.