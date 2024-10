A secular fábrica de porcelana de Ílhavo acaba de apresentar três coleções de mesa, todas em linho de qualidade superior, compostas por toalha, guardanapos e individuais. As linhas The Meaning, Ivory e Metamorphosis vêm alargar a oferta têxtil da Vista Alegre e harmonizam com as coleções em porcelana.

A primeira, The Meaning, inspira-se na coleção em porcelana e cristal, une herança clássica e modernidade para criar à mesa um espaço onírico dominado por motivos florais e cores fortes.

The Meaning The Meaning créditos: Divulgação

Por sua vez, as coleções Ivory, no branco evocativo da porcelana, e Metamorphosis, disponível em três combinações de tons, foram desenvolvidas em parceria com a Bordal, empresa dedicada aos icónicos bordados da Madeira.

Ivory Ivory créditos: Divulgação

Os tons suaves e delicados motivos naturais de Metamorphosis e o branco sereno de Ivory, ambas inspiradas no premiado design da Vista Alegre, inspiram à mesa uma enorme serenidade e harmonia.

Metamorphosis Metamorphosis Divulgação

À caxemira e seda de alta qualidade, usadas na produção das linhas de casa e moda, junta-se agora o puro linho no fabrico das toalhas de mesa, guardanapos e individuais.

Todas as novas coleções da linha têxtil da marca expressam, na portugalidade e na qualidade, a excelência das duas marcas.

A coleção têxteis de mesa encontra-se à venda nas lojas da Vista Alegre e no site oficial da empresa com PVP que vão desde os 80€ aos 1770€.