É verdade que o inverno é, para muitas pessoas, a estação preferida do ano – sobretudo naqueles dias de chuva e frio em que é possível estar no conforto do sofá, enquanto nos deliciamos com um filme ou um livro.

Mas também é verdade que, tirando esses momentos de descanso quase romântico, uma casa fria é bastante desconfortável, podendo até propiciar as chamadas "doenças de inverno".

Assim, a Loja do Condomínio deixa sete dicas para que, mesmo nos dias mais frios e rigorosos, consiga garantir uma temperatura ‘amena’ dentro de casa:

1- Tem sótão? Então, cuidado com o isolamento

Sabia que grande parte do calor de uma casa é perdido pelo teto? Sabendo isso, é essencial que se garanta o melhor isolamento dos sótãos – o que se consegue com materiais tão variados quanto a fibra de vidro, o poliuretano ou a celulose, sendo que é já possível encontrar estes isolantes em spray, o que facilita bastante a sua aplicação.

2- Aposte nas cortinas ‘blackout’

As cortinas blackout são normalmente compostas por tecidos opacos e mais ‘grossos’, servindo de isolamento ao frio mas também aos raios UV – e sendo facilmente conciliadas com as cortinas mais leves que possa ter nas suas janelas, já que o efeito de sobreposição é até algo muito em voga na decoração de interiores.

Assim, nos períodos mais frios do dia, o truque é deixar as cortinas fechadas, de modo a servirem de ‘barreira térmica’ em sua casa.

3- Mas, quando há sol, abra as cortinas

Exatamente, as cortinas vão abrindo e fechando de acordo com o período do dia! Quando o sol se fizer sentir, é importante que as deixe abertas para que o calor entre em casa e se espalhe pelas várias divisões – garantindo que, mesmo quando o dia esfriar, se conserva a temperatura mais amena.

4- Use e abuse de mantas e carpetes

Todos os têxteis ditos mais ‘pesados’ vão ajudar no tal efeito térmico, ao mesmo tempo que são um excelente elemento decorativo da casa, tornando-a mais acolhedora e confortável.

créditos: Unsplash

5- E que tal uma nova pintura nas paredes?

Parece mentira, mas é verdade: as paredes com cores quentes acumulam mais calor! Mas se a pintura não for viável, existe outra alternativa: ‘vestir’ as paredes com quadros e telas de cores fortes e quentes, para conseguir o mesmo efeito.

6- Faça assados no forno

No tempo frio, os pratos assados no forno parecem ganhar um sabor ainda mais especial. Mas, para além disso, a utilização do forno vai emitir uma onda quente que se espalhará pelas divisões mais próximas da cozinha, tornando a casa mais quente ao longo de algumas horas.

7- Prefira a lareira ao aquecedor

Para além de ser mais natural e menos dispendiosa, a lareira confere a qualquer casa um tom de total conforto, deixando uma temperatura bastante agradável durante muito tempo.

Se a tudo isto quiser e puder juntar uma chávena de chá bem quente (ou um copo de vinho nos dias especiais), então até os mais extremistas apreciadores do verão conseguirão viver o inverno tendo realmente a sensação do ‘lar doce lar’.

Fonte: Loja do Condomínio