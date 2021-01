Os dias estão mais serenos na Avenida da Liberdade. Há mais portas fechadas mas em simultâneo um enorme sentido de união.

De modo a garantir que é possível continuar a servir quem habitualmente escolhe a Avenida, está disponível um conjunto de serviços que assegura de forma prática a continuidade da atividade.

As opções são várias, pelo que a Associação Avenida convida a visitar as suas novas páginas oficiais de Instagram (@avenida.liberdade) e Facebook (www.facebook.com/avenidadliberdade) - um cartão-de-visita para que conheça com mais detalhe os restaurantes que disponibilizam Serviço de Take-Away, as lojas onde é possível fazer compras on-line e com serviço de entrega ao domicilio, assim como as óticas que continuarão a cuidar da sua saúde ocular e os hotéis que continuam abertos, entre outros.

A atualização vai sendo feita naturalmente nas redes sociais de cada um dos associados, com a Associação Avenida a partilhar ativamente novas informações, para que seja possível acompanhar todos desenvolvimentos neste período de confinamento.

A qualidade e o rigor no atendimento, tão característico da Avenida da Liberdade, mantém-se inalterada, para que continue a fazer as suas compras de forma cómoda e segura, no conforto do seu lar.

Contato direto através do WhatsApp, vídeo chamadas com sales assistants, envio de portes gratuitos e prolongamento do período de trocas e devoluções, são alguns dos métodos novamente implementados para que a Avenida fique mais próximo de todos nós.