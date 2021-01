Voltamos a ficar em casa mas a vida não pára e esta pode muito bem ser uma boa oportunidade para realizar cursos e formações há muito esperados.

A Arquiteta de Interiores Rita Salgueiro preparou durante os últimos meses uma Masterclass que decide agora lançar. Será já no dia 30 de janeiro, 100% online e um excelente complemento para quem terminou ou está a terminar a faculdade ou cursos de decoração e pretende entrar no mercado de trabalho.

Nesta Masterclass Online de Empreendedorismo na Área da Decoração e Design de Interiores, Rita Salgueiro irá partilhar muito do seu conhecimento pessoal, revelando como poderão criar a sua marca, dinamizá-la e divulgá-la, como usar alguns materiais e solucionar problemas, assim como alguns contactos relevantes para poderem desenvolver o seu trabalho na área.

Sendo uma Masterclass online, poderá participar a partir de casa, respeitando as indicações para este novo confinamento.

O que esperar desta Masterclass online

Esta Masterclass destina-se a todos os que terminaram ou estão a terminar a faculdade e cursos de decoração, e pretendem entrar no mercado de trabalho.

Temas que serão abordados nesta Masterclass:

– Criar a sua marca e dinamizá-la;

– Solucionar problemas com falta de portfólio;

– Todas as fórmulas para calcular metragens e rolos de tecidos e papel de parede;

– Tecidos – Como e onde usar;

– Sites para divulgação do seu trabalho;

– Quanto e como cobrar;

– O que ter em conta ao fazer orçamentos;

– Lista de fornecedores;

– Bibliografia recomendada;

– Feiras profissionais a frequentar;

Mais informações:



30 de janeiro (sábado) - das 10h às 13h e das 14h30 às 16h30

Online (via Zoom)

Valor: 280€

Inscrições através do site: www.ritasalgueiro.com