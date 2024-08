Rita Salgueiro, Arquiteta de Interiores, preparou uma lista dos principais elementos de decoração e equipamentos a considerar para criar um espaço funcional, estético e personalizado.

Tendo passado por diversos ateliers de referência ao longo dos seus vários anos de experiência, Rita Salgueiro fundou, em 2007, o seu próprio atelier, oferecendo serviços completos de consultoria, arquitetura, design de interiores, tal como workshops e masterclasses.

As zonas de Gaming já fazem parte dos pedidos dos seus clientes e hoje deixa-nos uma lista completa de elementos a considerar para criar a sua própria zona de Gaming em casa.

Mobiliário e Organização

Uma secretária ou mesa de gaming deve ser espaçosa e robusta, para acomodar o monitor, ou vários monitores no caso dos gamers profissionais, incluindo um monitor vertical para leitura de comentários de seguidores ou interações com outros jogadores. Também deve haver espaço para teclado, rato e outros acessórios, como colunas e iluminação. Modelos com iluminação RGB são fundamentais para criar um ambiente típico de gaming.

A cadeira de gaming, tal como a secretária, deve ser ergonómica e confortável, com suporte lombar e ajustes de altura e inclinação, uma vez que passará várias horas sentado.

Suporte para headphones, para os manter acessíveis e organizados quando não estão a ser usados.

Prateleiras e gavetas para arrumar jogos, comandos, figuras de ação, revistas e outros artigos relacionados.

Iluminação

A iluminação deve ser reduzida e direcionada, predominantemente feita com tiras de LED RGB ou lâmpadas RGB que permitem personalizar as cores do ambiente, criando um efeito suave com destaque nas cores dos LEDs e neons escolhidos.

Os candeeiros de mesa devem permitir ajustar a intensidade de brilho e a temperatura da cor.

Mantenha sempre o controlo remoto da iluminação à mão para ajustar as cores, a intensidade e os efeitos das luzes sem sair da cadeira.

Se for profissional, é recomendada a utilização de um ring light para garantir uma boa iluminação da sua imagem, sem comprometer o resto do espaço.

Decoração de Paredes

Use posters e quadros temáticos dos seus jogos favoritos ou personagens icónicas.

Painéis acústicos são ideais para melhorar a qualidade sonora e reduzir o ruído, podendo também ter designs decorativos ou temáticos e iluminação em neon.

Acessórios e Detalhes

Um tapete de gaming para a secretária ajuda a delimitar a área de jogo, cobrindo a zona do teclado e rato; deve ser de cor escura para realçar as luzes dos periféricos.

Figuras e colecionáveis dão um toque pessoal e temático ao espaço.

Porta-copos e suportes personalizados para bebidas e snacks ajudam a evitar acidentes com líquidos.

Coloque um caixote do lixo por baixo da secretária para manter o espaço limpo, especialmente se passar muitas horas em direto ou a treinar, o que pode incluir refeições durante o jogo.

Tecnologia e Equipamentos

Invista em monitores de alta resolução, podendo optar por vários para uma experiência mais imersiva.

Colunas e headphones de qualidade são essenciais para uma boa experiência de áudio.

Webcam e microfone de alta qualidade são indispensáveis para streaming ou gravações.

Um PC Gamer ou consola com design e iluminação a combinar com o resto do espaço é crucial.

Gestão de Cabos

Sempre que possível, opte por equipamentos com Bluetooth. No entanto, alguns dispositivos ainda requerem cabos.

Use organizadores de cabos para manter tudo arrumado e evitar emaranhados.

Um suporte com múltiplas tomadas deve estar bem posicionado para garantir fácil acesso e segurança.

Combinando estes elementos, conseguirá criar um espaço de gaming que não só é funcional, mas também reflete a sua personalidade.