Agosto não é só férias, praia, mergulhos, sol e calor, apesar desse ser o programa de sonho de muitos milhões de portugueses. É também tempo de recolher sementes, de fazer plantações, de podar as rosas murchas, de tratar o oídio, de adubar solos pobres e de regar as variedades botânicas que cultiva. Mas de regar bem! Para que não se esqueça de nenhum dos cuidados que deve ter com o seu jardim durante este mês, só tem de seguir os conselhos que os especialistas credenciados da revista Jardins recomendam.

Entre um e outro momento de pausa, como pode comprovar na galeria de imagens que se segue, é tempo de ir preparando as suas culturas de outono/inverno, como é o caso da couve-portuguesa. No caso de variedades como as chagas, deixe o solo secar ligeiramente entre as regas, mas não as deixe desidratadas durante vários dias para não quebrar a força da(s) planta(s). Alimente-as ainda regularmente, com fertilizante líquido para plantas com flor, de forma a garantir muitas e coloridas flores durante todo o ano.