Os meses de maior calor representam um desafio acrescido. Fazer coberturas, podar ligeiramente flores como as rosas, cortar todo o material murcho... Enfim, todos os trabalhos que fizer nos seus grupos florais têm sempre o mesmo objetivo, manter a cor o máximo possível. Além de maiores cuidados de rega, há toda uma série de tarefas a empreender enquanto os dias são grandes e quentes. Estas são algumas das principais ações a desenvolver até ao fim do verão.

1. Adubar e arejar os maciços

O objetivo de encher o maciço com anuais é produzir elevado número de flores durante o máximo de tempo possível. Para isso, o solo deve estar bem adubado, arejado e solto, três coisas que sem dúvida garantem uma boa cobertura.

Pode fazer esta cobertura com os restos do jardim decompostos mas nos centros de jardinagem também existem produtos de qualidade, que incluem composto, estrume, casca de pinho e outros. Coloque uma capa com o produto escolhido junto aos pés das plantas mas não junto aos ramos para evitar que apodreçam.

2. Ter tesouras à mão para podas de rejuvenescimento

Quando as vivazes de folha e flor pequena estiverem murchas e perderem as características estéticas, faça uma poda de rejuvenescimento. Pode fazer a poda ramo a ramo, com tesoura de podar, mas com o cortasebes de duas mãos o trabalho é mais rápido porque consegue cortar mais de cada vez.

3. Enterrar bolbos

Quando a cor termina, é altura de começar a colocar os bolbos precoces, incluindo crocus e jacintos, entre outros. Como cada bolbo pode dar mais florações nos anos seguintes, se os guardar no inverno, uma forma de facilitar essa tarefa é instalar os bolbos no maciço dentro de um recipiente. Deixe a mesma separação entre os bolbos para não ficarem apinhados.

4. Planear antes de plantar

Se nos próximos tempos tiver de fazer um novo maciço, antes de colocar as plantas faça um esboço em papel com os locais que cada espécie irá ocupar. Depois, é só aplicar o desenho na plantação que fizer no terreno. Para evitar erros, antes de abrir os buracos no solo, coloque as plantas com os respetivos vasos para testar as posições. Saber de antemão quantas plantas cabem em determinado espaço evita correções posteriores.

5. Podar as roseiras

Tem roseiras enxertadas ou de tronco alto? Neste caso, pode-as! Não se trata de uma poda normal como a do final do inverno para melhorar a forma mas sim para forçar a saída de novas flores e retrasar a formação de frutos. Corte as flores quando começarem a perder esplendor por baixo da segunda ou terceira folha, começando por cima. Nas variedades trepadeiras, suprima as flores.

6. Cortar a sebe com uma guia

A manutenção de árvores é outra das preocupações da época. São as plantas maiores do jardim mas à exceção da poda, que leva mais tempo, o resto da manutenção das árvores e arbustos é bastante fácil, como pode verificar nesta selecção de tarefas. Utilize tesouras corta-sebes de duas mãos para alinhar as suas sebes.

No caso de pretender cortar as sebes baixas para que fiquem perfeitas, estenda uma corda entre dois paus cravados nas extremidades da sebe, à altura pretendida, e corte pelo alinhamento da corda. Desta forma, consegue alinhar a sebe de forma perfeita.

7. Proteger as sementeiras

Se não tem outra alternativa senão pisar uma zona recém-plantada, coloque uma tábua sobre a zona semeada e passe por cima ou trabalhe nessa área. A tábua também é prática para servir como guia para alinhar o relvado.

8. Remover os rebentos das trepadeiras