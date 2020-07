Apesar de, por vezes, acharmos que estamos a proceder da forma mais correta, a realidade é que nem sempre é assim. Se, depois de regar as suas plantas, notar vários pontinhos esbranquiçados nas folhas ou nos caules, não entre em stresse. Isso é sinal da presença de calcário. Para reduzir a dureza da água da zona em que reside, da qual nem sempre temos conhecimento, deite no regador, uns instantes antes da rega, umas gotas de vinagre, preferencialmente de vinho branco. Misture bem e regue.

Pode aproveitar também para pulverizar as daninhas do jardim. Vai notar a diferença! Estas estão, no entanto, longe de serem as únicas aplicações desta substância líquida no que se refere à prevenção de pragas, à remoção de infestantes e à manutenção de utensílios e de ferramentas de jardinagem. Se tem por hábito utilizar um pulverizador, por exemplo, encha-o com um sexto de vinagre de vinho branco e o resto de água, para o limpar. Deixe atuar durante cerca de 10 minutos e depois lave-o normalmente.

Aproveite, também, para pulverizar as plantas que tendem a ser mais atacadas por insetos com uma mistura de água e vinagre, uma vez que não corre o risco de as afetar. Para eliminar ervas daninhas, pode recorrer ao mesmo método, alterando apenas a quantidade de vinagre usada. Nesse caso, em vez de um sexto, use meio litro de água por cada litro de vinagre de vinho branco. Aproveite os dias de sol para executar esta tarefa e nunca a realize nos períodos de chuva. A água das chuva anularia o seu efeito.