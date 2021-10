Este mês, o décimo do ano, deve plantar as primeiras espécies bienais e bolbosas de primavera, algumas das variedades botânicas que irão dar (mais) cor ao seu jardim no primeiro trimestre do próximo ano. Se tiver essa necessidade, pode mesmo intercalá-las em terreno definitivo, recorrendo, por exemplo, a amores-perfeitos e a jacintos para uma composição em azul violeta. Mas as tarefas não se esgotam aqui. Há outras ações que não pode deixar de empreender até ao fim deste mês.

1. Plante bienais

Encha o seu jardim de gazânias. Muitos jardineiros profissionais sugerem que se aproveitem os (trabalhosos) momentos de lazer no jardim para plantar gazânias, uma planta que permite gozar de flores de grande beleza e variedade em locais temperados e com sol. É pouco exigente no solo, embora prefira solos arenosos. Aguenta perfeitamente a seca, mas não as geadas ou exposições sombrias, pelo que deve ter a preocupação de a proteger.

2. Abrigue as plantas agrupadas no alpendre

Outubro é um mês de transição, Com os primeiros dias frios e com as chuvas de outono, as plantas anuais de flor, até aí habituadas a dias soalheiros, podem ficar murchas. Proteja as plantas delicadas, passando os vasos para uma estufa ou colocando-as sob um alpendre.

3. Retire a pintura

Elimine as pinturas que fez para proteger as suas culturas de uma exposição solar excessiva e, se ainda não o fez, retire as redes de sombra que, até agora, serviram sobretudo para evitar as insolações e para minimizar os efeitos do excesso do calor.

4. Cave o solo

É tempo de preparar o solo para uma nova fase, com covas profundas, com o objetivo de o arejar antes de avançar para as novas plantações. No caso de haver muita humidade, não trabalhe a terra argilosa para evitar, posteriormente, a formação de torrões difíceis de desfazer.

5. Regue com sol

Se, no verão, deve evitar as horas centrais do dia para regar os maciços, agora é precisamente o contrário, uma vez que, no outono, esse passa a ser o momento mais indicado. Tenha, no entanto, em conta que, a partir desta altura, as suas plantas necessitam cada vez menos água, pelo que deverá moderar as regras e controlar a quantidade de líquido que fornece às variedades botânicas que cultiva.

6. Encha os buracos deixados pelas plantas

Esta é outra das ações a empreender neste período do ano. A época em que as áevores perdem as folhas é perfeita para tratar das rocalhas, dos maciços e das jardineiras, antes que o frio regresse em força nas últimas semanas do calendário. Para isso, ocupe os lugares deixados pelas plantas do verão com espécies que darão cor a esses espaços já na próxima primavera. Pode semear e/ou plantar exemplares adquiridos em vaso ou resultantes de multiplicações que tenha efetuado.