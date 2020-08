Os equipamentos de rega que estão enterrados ou abaixo do nível de superfície do solo podem sofrer, ao longo do tempo, a proliferação de raízes das plantas que procuram água, podendo estas forçar a entrada nas caixas de rega, chegando mesmo a afetar componentes como as electroválvulas, válvulas de esfera e fios elétricos.

Rega localizada - Tubagens Sempre que verificar que os gotejadores não têm o débito suposto, a tarefa a executar pode passar por realizar uma limpeza à tubagem, deixando a água correr de uma ponta à outra do sistema, abrindo os fins de linha existentes na tubagem. As tubagens, ao longo dos anos, vão sofrendo alterações. Vão sendo desgastadas pela ação do sol, do frio e das geadas ou mesmo pelo pisoteio e utilização que o jardim vai tendo. É importante verificar o estado de conservação das tubagens no que diz respeito a ruturas e fissuras, causadas por pisoteio ou ressequimento e verificar se não estão pressionadas ou estranguladas. - Gotejadores À medida que as suas plantas crescem, os gotejadores podem ter de ser recolocados de forma que as plantas recebam água onde precisam. Poderá também necessitar de aumentar a sua quantidade consoante a idade da planta, para que a mesma receba a água necessária ao seu desenvolvimento.

Estado de conservação das plantas Esta é uma tarefa igualmente importante e mais fácil de realizar por quem não tem conhecimentos de sistemas de rega. Porque o jardim é seu e olha para ele todos os dias, irá facilmente detetar se uma planta apresenta sinais de falta ou excesso de água ou um crescimento desproporcional da copa. Isso pode ser originado por uma avaria no sistema de rega e o bem-estar da sua planta poderá está em risco. Economize na sua fatura Não se preocupe apenas com a rega no verão ou nos períodos de maior calor, com maiores exigências hídricas. Peça para que lhe instalem um pluviómetro ou estação meteorológica para uma maior eficiência do sistema de rega e economize água em dias de chuva. Altere também os tempos e frequência de rega ao longo do ano, evitando um consumo excessivo de água ou a degradação da saúde das suas plantas.