Piscinas com tratamento biológico são ecossistemas artificiais que produzem água de qualidade balnear por meios biológicos. Assim, estas piscinas biológicas permitem ao utente de tomar banho em água naturalizada.O aspeto delas pode variar muito, de naturalizado até arquitectónico. Todas têm em comum um compartimento destinado aos banhos e outro destinado à depuração de água por meios biológicos e mecânicos.

O que está garantido é que os aditivos químicos não são, todavia, necessários, como muitos defendem. Uma piscina biológica serve para banhos e para fins ornamentais, mantendo um aspeto visual (mais) natural, sendo a depuração da água executada graças às espécies instaladas. A depuração de água está sujeito a bio-atividade de plantas e micro-organismos, serviços ecossistémicos a realizar a autodepuração de água.

As plantas usadas enriquecem o meio aquático com oxigénio e essa oxigenação beneficia a bioatividade na água e mantém-na transparente e limpa. No mesmo momento, uma piscina biológica é muito mais do que a soma dos elementos que a constituem. Uma piscina biológica considera-se, assim, um jardim aquático, um sítio para a contemplação e a imaginação, um espaço de fruição por excelência.

Uma espécie de refúgio para sonhar e cantar, admirar e banhar, para ser o ser vivo entre outros seres vivos, poeticamente falando. Uma piscina biológica é viva e, assim, oferece muito mais do que apenas a possibilidade de tomar banho. Permite entrar em contacto com a natureza numa forma extraordinária, mergulhando com as rãs, cheirando as flores dos nenúfares, encantando os amantes da natureza e não só.

Estas são algumas das principais vantagens deste tipo de piscinas:

- Menos manutenção

A manutenção da piscina biológica é reduzida. A depuração de água é feita por meios biológicos e mecânicos.

- Água mais saudável

A piscina biológica proporciona água natural macia e suave, devido ao tratamento biológico. Na água de uma piscina biológica os olhos não ardem e a pele não seca nem escama.