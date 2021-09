No início da estação que se segue ao verão, a temperatura ainda é suficientemente agradável para que no exterior, no jardim ou no terraço, as tarefas de jardinagem se revelem uma atividade cómoda. No entanto, nesta fase não há muito para fazer, embora os trabalhos vão aumentando paulatinamente, tal como as folhas que, caídas das árvores, vão enchendo o chão. Esta é a altura ideal para preparar o jardim contra o frio mas missões urgentes, essas, são mesmo muito poucas. Ainda assim, estas são algumas das tarefas que deve empreender ou mandar executar.

1. Faça uma limpeza geral do jardim

Com a tesoura na mão, dê uma volta pelo jardim e corte folhas e ramos murchos. Não esqueça de retirar também tudo o que se encontra podre, mordido ou esburacado. Desta forma, estimula o número de gemas. Recolha folhas e ramos saudáveis e guarde-os para fazer estacas.

2. Aproveite para cortar as vivazes

Quando o astilibe, a lobélia ou a rudbequia terminam a floração, deve cortar a parte aérea até à base e elimine folhas e ramos murchos. Retire os restos das daninhas para deixar limpos os maciços e as respectivas margens. Espécies como a cosmos e a salva superam o inverno se as guardar em caixas ou vasos com composto num local fresco. Esta é uma boa altura para o fazer.

3. Armazene os bolbos de verão

Quando reparar em folhas de gladíolos ou íris amarelas, arranque a planta do solo e deixe a secar durante alguns dias. Coloque, depois, os bolbos em bandejas e guarde-os ao abrigo das geadas durante mais um ou dois dias para que acabem de secar. Aplique fungicida e conserve-os em sacos até chegar a altura de os voltar a semear.

4. Pulverize as plantas interiores

As plantas que se encontram em casa devem ficar afastadas de qualquer fonte de calor, assim como preservadas das correntes de ar. Pulverize as folhas de 15 em 15 dias, com água tépida e mole. Regue apenas quando o substrato está seco e em pouca quantidade, evitando encharcar.

5. Renove o seu jardim de rochas

O seu rock garden também exige atenção nesta altura do ano. Retire as daninhas, regue pouco durante toda a estação. Nivele o terreno e aplique húmus ou turfa e gravilha. Não proteja demasiado as plantas do jardim rochoso porque as primeiras geadas contribuem para reforçar a sua resistência.

6. Retire os restos de erva do relvado

Com recurso a um escarificador, retire os restos de relva cortados que se acumulam sobre o relvado e que provocam a falta de arejamento. Reduza a rega e nivele o terreno. Aplique também inseticida se detetar a presença de lagartas no terreno.

7. Plante os bolbos da primavera

Plante nesta altura bolbos de primavera, nomeadamente túlipas, narcisos, crocus, anémonas e jacintos. São adequados para vasos e jardineiras embora para um efeito natural no maciço devam ser semeados à mão. A profundidade da plantação varia.

As túlipas e as íris exigem entre 10 a 15 centímetros. Já os narcisos pedem 20 centímetros. Os jacintos devem ser plantados mais superficialmente em solo drenado e solto para que se possam desenvolver com maior firmeza e vivacidade.

8. Enraíze amores-perfeitos e prímulas

Ao plantar agora variedades botânicas como os amores-perfeitos e as prímulas assegura o seu enraizamento, o desenvolvimento de raízes, assim como o porte arbustivo destas culturas. Se pretende alargar esse período de esplendor nos maciços, plante bolbos primaveris como crocus, túlipas ou narcisos.

9. Desbaste as trepadoras

Ajude buganvílias, clematites, jasmins e/ou glicínias a desembaraçarem-se de qualquer desenvolvimento desengonçado ou de ramos mortos ou estragados. Corte os ramos que cresceram mais alto do que o previsto. O corte deve ser feito por cima de um rebento, nunca a meio de um ramo.

10. Faça o último corte do ano às topiárias

Os arbustos com formas decorativas necessitam recortes periódicos mas o desta altura, que deve fazer entre o fim de setembro e meados de outubro, será o último do ano. Se cortar no mês seguinte, os novos rebentos não terão tempo de amadurecer. Depois de lhes devolver a forma, aplique adubo rico em azoto e cubra a base da planta para que a figura se mantenha em bom estado por mais tempo.