O arroz, o ketchup e o chá fazem parte da nossa alimentação mas isso não será nenhuma novidade para si. O que, se calhar, não sabe é que podem, simultaneamente, ser bons aliados na hora das limpezas. Tal como também sucede com a pasta de dentes, este alimentos ajudam a remover certos tipos de sujidade. O ketchup, por exemplo, acaba com as manchas das panelas de cobre e de latão. Esfregue-o sobre a mancha e, depois, enxague abundamente com água morna. Use-o, idealmente, à temperatura ambiente.

O arroz, outro dos ingredientes alimentares a que pode recorrer, é um bom aliado na limpeza do interior de um vaso ou uma garrafa. Encha cerca de três quartos do recipiente com água morna e acrescente, de seguida, uma colher de sopa de arroz cru. Agite energicamente e enxague. Limpe, depois, com uma esponja com detergente e enxague.

Já o chá, uma das bebidas mais apreciadas pelos portugueses, é muito útil para limpar ferramentas enferrujadas. Para isso, prepare uma infusão de chá preto forte e coloque-o, de seguida, num balde onde possa mergulhar as ferramentas durante algumas horas. Ao fim desse tempo, remova-as e limpe-as como faz habitualmente, enxaguando-as no fim.

Finalmente, a pasta de dentes, outro produto que tem sempre em casa, pode ser usada para dar lustro ao metal e às joias metálicas, para tirar nódoas de tinta e ainda para remover marcas de batom dos tecidos. Também é aconselhada para acabar com os riscos de lápis de cera nas paredes e com as manchas de água que por vezes ficam na madeira. Há, ainda, que a recomende para limpar as teclas de órgãos e de pianos, passando-as, depois, com um pano húmido e, por fim, com um seco, para absorver toda a humidade.