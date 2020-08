Sabia que a água oxigenada é um poderoso tira nódoas? É verdade! No caso das manchas de vinho, quando a sua toalha de mesa ficar suja com o néctar dos deuses, aplique água oxigenada pura em cima da nódoa e, depois, lave normalmente a peça. Vai ver que as nódoas desaparecerão todas com facilidade. Se se cortou inadvertidamente e ficou com nódoas de sangue na roupa, aplique água oxigenada a 3%, pura, nas manchas de sangue. Deve fazê-lo de imediato, com as nódoas ainda frescas.

Passe a peça por água fria e, depois, lave-a normalmente. Se os seus filhos andaram a rebolar no chão e ficaram com manchas de relva, quando chegarem a casa com a roupa esverdeada, não fique zangada. Misture umas gotas de amoníaco com uma colher de chá de água oxigenada e esfregue. Assim que a nódoa desaparecer, passe por água e lave normalmente. No caso das manchas causadas pela transpiração, humedeça-as com água oxigenada. Aguarde entre 10 a 15 minutos e lave logo.

Antes do início de cada lavagem, pode introduzir 25 centilitros no compartimento da máquina, para branquear as peças. Além das nódoas, a água oxigenada também lhe permite acabar com o bolor na roupa. Aplique a água oxigenada pura nas manchas afetadas pelo bolor e lave de seguida. No caso das manchas de bolor em superfícies como os azulejos e a tijoleira, repita o mesmo gesto e depois passe com um pano. Pode também usá-la para desinfetar a tábua da cozinha. Este produto natural é inimigo das bactérias. Por isso, para acabar com elas esfregue a tábua com vinagre embebido em papel de cozinha e passe, de seguida, com água oxigenada.

As múltiplas utilizações deste produto natural, não poluente, não se esgotam aqui. Há quem o utilize para desinfetar o frigorífico e o lava-loiças, embebendo-a num pano seco. Há quem mergulhe a(s) escova(s) de dentes num copo com água oxigenada para garantir a remoção dos germes. Para remover a gordura incrustada de panelas, frigideiras e tachos, há quem a misture com bicarbonato de sódio para fazer uma pasta que, depois, usa para esfregar os utensílios de cozinha. Ficam como novos.