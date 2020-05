A par das cascas de banana, das cascas de ovo, do café e do bicarbonato de sódio, são muitos os ingredientes alimentares que podem ser usados para potenciar o desenvolvimento das plantas. É também muita a informação na internet sobre a utilização de vinagre nas variedades botânicas mas nem toda é de confiança. "Das muitas coisas que se ouvem e leem algumas são verdadeiras mas há outras que não têm qualquer fundamento", adverte Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da Jardins. As explicações essenciais em vídeo.